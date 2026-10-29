Gabriel Costa eligió a su favorito entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal para ser campeón nacional

El ex futbolista de Alianza Lima, Universitario, y Sporting Cristal. Escogió a quien quiere como campeón nacional. Gabriel Costa, muy suelto.

El experimentado atacante uruguayo-peruano Gabriel Costa volvió a generar revuelo en el fútbol peruano tras referirse a la lucha por el título. El futbolista decidió revelar sin rodeos a qué equipo prefiere ver festejando a fin de año.

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El popular ‘Gabi’ sorprendió a miles de fanáticos al manifestar abiertamente su deseo sobre la definición del campeonato nacional. Sus palabras resonaron con fuerza debido al historial que registra en los clubes más populares del país.

Gabriel Costa también jugó en Colo Colo de Chile. (Foto: X).

El sorpresivo deseo de Gabriel Costa para la Liga 1

Durante una entrevista concedida a la cadena L1 MAX, el extremo habló en la previa del esperado clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Las declaraciones no tardaron en hacerse virales en todas las redes sociales.

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Al ser consultado sobre el resultado que esperaba para dicho compromiso, Costa no dudó en expresar su postura sobre la tabla de posiciones. El atacante dejó clara su inclinación hacia la escuadra estudiantil.

“Ojalá empaten. Quiero que Universitario salga campeón”, manifestó el jugador en plena transmisión del canal oficial. La confesión generó sorpresa de inmediato en ambas hinchadas involucradas en la jornada.

Opinión del Alberto Gallardo y su paso por los tres grandes

Asimismo, el futbolista aprovechó la ocasión para referirse al ambiente característico del recinto bajopontino durante este tipo de cotejos. “El Gallardo es chiquito, pero la gente se hace sentir”, añadió sobre el escenario rimense.

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🎙️Gabi Costa: "El Gallardo es chiquito, pero la gente se hace sentir"



"OJALÁ QUE EMPATEN PARA QUE LA 'U' CAMPEONE".#L1Radio #AlianzaLima #SportingCristal



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La opinión de Gabriel Costa tiene un peso especial, ya que forma parte del selecto grupo de futbolistas que defendió las tres camisetas. Su recorrido profesional lo llevó a vestir las indumentarias de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario.

Con esta contundente declaración, el atacante dejó marcada su preferencia en la recta final de la temporada. Su deseo abrió un encendido debate entre los seguidores de los tres equipos más grandes del balompié nacional.

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