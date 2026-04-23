“Me hicieron perder el tiempo”: Gabriel Costa explotó contra clubes de Perú luego de fichar por River Plate de Uruguay

Luego de varios años en el fútbol peruano, siendo campeón nacional en varias temporadas por cierto, Gabriel Costa continuará con su carrera deportiva en el fútbol uruguayo. Recientemente se pudo conocer que firmó por River Plate y en una clara señal de enojo, no se guardó nada al explicar que distintos equipos de Perú lo hicieron perder el tiempo con algunos intereses.

Publicidad

🌟 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐨.



El extremo derecho de 36 años, Gabriel Costa, es nueva incorporación de River Plate para este 2026.



❤️🤍 ¡Bienvenido a casa, Gabriel! pic.twitter.com/53Ud52sLjW — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 21, 2026

En una reciente conversación con el programa ‘Estudio Fútbol‘, Gabriel Costa dio detalles sobre la nueva experiencia que le espera en este 2026 con camiseta de River Plate de Uruguay. El atacante charrúa nacionalizado peruano volverá a dicho club luego de 18 años, aunque a la vez reveló que dentro de sus expectativas estaba quedarse en el país hasta incluso por un tema familiar.

“Tuve chances y varios llamados de clubes de Perú. No fueron concretos. En Lima hablé con San Martín y me hicieron perder el tiempo. Tenía muchas ganas de quedarme porque uno extraña Perú y mis hijos lo están sintiendo. A la vez también estamos felices de estar en Uruguay”; comentó Gabriel Costa y con lo cual queda clarísimo que tenía la intención que mantenerse en el país.

Publicidad

Lo sorpresivo es que en semanas anteriores se pudo conocer que Gabriel Costa había decidido retirarse del fútbol luego de su estadía en Universitario de Deportes durante la temporada 2025. Hoy dicha decisión quedó al margen y volverá a probar suerte en un River Plate de Uruguay que por ahora no la pasa bien en el Grupo B de la Liga Uruguaya con tan solo 1 punto de 18 posibles.

La buena estadía de Gabriel Costa en el fútbol peruano

Gabriel Costa llegó al fútbol peruano en el año 2014 para defender la camiseta de Alianza Lima. Si bien no pudo conseguir un título nacional, empezó a ganarse un nombre en el país que lo llevó a firmar por Sporting Cristal de cara a la temporada 2016, en donde sufrió una durísima lesión en los ligamentos de la rodilla que no le permitió recuperar sus mejores versiones hasta el 2018.

Publicidad

En dicho año la rompió en un equipo celeste que era dirigido por el chileno Mario Salas. Recién en el 2023 regresó a Alianza Lima y no tuvo tanta injerencia como en el pasado, así que no lo pensó dos veces para firmar por Universitario de Deportes en 2024. Tanto en esta temporada como en el año 2025, el atacante uruguayo logró el tricampeonato nacional con los cremas e hizo historia.

Fuente: Composición Bolavip.

DATOS CLAVES

Gabriel Costa fichó por River Plate de Uruguay tras su paso por el fútbol peruano.

fichó por tras su paso por el fútbol peruano. El atacante acusó a la Universidad San Martín de hacerle perder el tiempo con intereses.

de hacerle perder el tiempo con intereses. Gabriel Costa logró el tricampeonato nacional con Universitario en las temporadas 2024 y 2025.