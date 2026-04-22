Tras echar a Javier Rabanal, campeón con Universitario es presentado como refuerzo en Uruguay

La situación en Universitario de Deportes no es la mejor en este momento, más que todo por el ambiente que se vive. Javier Rabanal terminó por irse por la puerta de atrás, el DT español no logró terminar ni el primer torneo del año. No obstante, un jugador que fue campeón con los ‘cremas’ fue presentado en un equipo en Uruguay.

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Estamos hablando de Gabriel Costa, quien estuvo en los últimos dos títulos de Universitario. Pero que esta temporada se decidió que no continúe en el plantel ‘merengue’, es así como ahora probará suerte en el fútbol de Uruguay. Se conoció que su nuevo equipo es River Plate de Uruguay en el que fue oficialmente presentado

“El extremo derecho de 36 años, Gabriel Costa, es nueva incorporación de River Plate para este 2026”, fue la publicación que hizo el club en sus redes sociales. Con lo cual el popular ‘Gabo’ seguirá su carrera en su país de nacimiento, regresando después de 10 años ya que en el 2014 fue que llegó al fútbol peruano.

Así presentaron a Gabriel Costa en River Plate:

Gabriel Costa nuevo jugador de River Plate de Uruguay (Foto: River Plate).

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La carrera de Gabriel Costa en el Perú

Hay que recordar que Gabriel Costa es uno de los pocos jugadores en la historia de la Liga 1 que ha podido jugar en los tres grandes. Primero vistió la camiseta de Alianza Lima, después de Sporting Cristal y terminó en Universitario de Deportes. Eso sí, quedó en deuda con el cuadro ‘blanquiazul’, con el cual no pudo salir campeón nacional, pero le queda de consuelo la desaparecida Copa del Inca.

Con los ‘celestes’ logró salir campeón en la temporada 2016 y 2018. Mientras tanto, con los ‘cremas’ lo hizo en el 2024 y 2025 antes de dejar el club de Ate. Justamente con estos últimos no logró estar mucho tiempo, tan solo llegó a disputar 35 partidos, anotando 1 gol y 4 asistencia en 817 minutos con los ‘universitarios‘.

Por último, hay que precisar que por el tiempo que estuvo en el Perú se nacionalizó y hasta pudo jugar en la Selección Peruana. Su debut se dio a los 29 años de edad con Ricardo Gareca a la cabeza. El juego en el que hizo su primera aparición fue en la derrota ante Ecuador por 1-0, jugando 45 minutos. En total fueron 12 los partidos que terminó disputando, sin anotar goles y tampoco asistencias en 350 minutos.

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