¡Polémica en Huánuco! VAR anuló el gol de Hernán Barcos para el 1-1 de Alianza Lima ante Alianza Universidad

Hernán Barcos había marcado el 1-1 de Alianza Lima ante Alianza UDH. Sin embargo, por un offside, el VAR lo anuló. ¿Era offside?

Por Hugo Avalos

El trazado de líneas en el gol anulado a Hernán Barcos.
© L1 MaxEl trazado de líneas en el gol anulado a Hernán Barcos.

Hernán Barcos había marcado el 1-1 de Alianza Lima en su duelo ante Alianza Universidad en Huánuco. El conjunto local se había puesto en ventaja con el gol de Joffre Escobar. El ‘Pirata’ decretó el empate parcial con una buena definición tras pase de Sergio Peña. Sin embargo, el VAR intervino y cobró un fino offside.

El equipo del suspendido Néstor Gorosito (Gustavo Zapata, su ayudante, lidera el banco de suplentes) logró reaccionar rápido al golpe por el gol de Joffre Escobar. Hernán Barcos había empatado luego de un brillante pase de Sergio Peña. Todo parecía listo para el saque inicial tras el 1-1, pero intervino el VAR.

De acuerdo al trazado de líneas hecho por el árbitro VAR Alejandro Villanueva, el hombro de Barcos está en posición prohibida. Así, tras una charla con Jordi Espinoza, el gol fue anulado. Así, Alianza UDH gana 1-0 y se salva de una situación de peligro más que clara.

Barcos, quien juega como titular en lugar de Paolo Guerrero (está en el banco de suplentes) lleva sólo dos goles en este Torneo Clausura. Por lo cual, éste hubiese sido su tercer tanto en el certamen. En total, lleva 13 en todo el 2025.

En tanto, para Sergio Peña, quien dijo sentirse “sorprendido” por no ser convocado a la Selección Peruana para enfrentar a Chile, hubiese sido su primera asistencia en el Clausura. Lleva sólo dos por Copa Sudamericana desde su llegada al equipo íntimo a mitad de año. Al final, Peña pudo meter otra asistencia para el gol del 1-1 de Eryc Castillo.

Alianza Universidad se quedó con un triunfazo ante Alianza Lima

Pese a ese empate de Eryc Castillo, Alianza Universidad, como lo hizo en el primer tiempo, golpeó en el arranque del complemento. Yorleys Mena apareció para marcar el 2-1. El equipo de Roberto Mosquera aprovechó las deficiencias de la defensa blanquiazul.

La expulsión de Hernán Barcos en el segundo tiempo también condicionó a Alianza Lima en la búsqueda del empate. Es que con diez futbolistas, el partido se le complicó a pesar de ser más dominante con la pelota. No obstante, no pudo vencer la valla de Ítalo Espinoza.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

hugo avalos
Hugo Avalos
