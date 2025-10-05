¡Increíble! El terrible error de Carlos Zambrano en el 2-1 de Alianza Universidad ante Alianza Lima en Huánuco

Alianza Lima pierde 2-1 de manera parcial ante Alianza Universidad de Huánuco y con ello le vendría diciendo adiós total a la posibilidad del título del Torneo Clausura 2025. Justamente, en el segundo tanto del equipo local se dio un grosero error por parte de Carlos Zambrano que prácticamente soltó y dejó libre la marca de un Yorleys Mena que se encontró solo en el área victoriana y definió muy bien ante la presencia de Guillermo Viscarra.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Si bien ahora mismo Carlos Zambrano se quedó como capitán de Alianza Lima y es uno de los máximos referentes de la plantilla, no hay ninguna duda de que constantemente viene cometiendo errores que están costándole muy caro a los blanquiazules. Antes eran expulsiones constantes, pero ahora un mal seguimiento defensivo provoca que vayan perdiendo en la ciudad de Huánuco.

Claramente, ahora Alianza Lima sufre en demasía la chance de quedarse fuera del título nacional con el resultado 2-1 en contra que sostienen frente a Alianza Universidad de Huánuco. Por otro lado, el equipo local liderado técnicamente por Roberto Mosquera se mantiene en la lucha constante por escapar de los últimos puestos de la tabla acumulada para salvarse del descenso de categoría.

Publicidad

Publicidad

El duro golpe que sufrió Alianza Lima luego del 2-1 de Alianza Universidad

Tras el gol convertido por Yorleys Mena a los 48 minutos de juego y cuando recién iniciaba el segundo tiempo, fue Hernán Barcos quien complicó aún más las chances de Alianza Lima en cuanto al título del Torneo Clausura 2025. Resulta que a los 56′ fue expulsado tras una agresión en contra del defensor Paolo Fuentes que automáticamente fue observado por el juez principal.

Tweet placeholder

Con 10 jugadores en la altura de Huánuco y perdiendo 2-1 frente a Alianza Universidad, de todas maneras se complicaron aún más las posibilidades de triunfo para los pupilos de Néstor Gorosito. A pesar del reclamo de Alianza Lima y de que incluso llegaron desde el banco de los suplentes, ni el árbitro ni el VAR dieron su brazo a torcer y ahora habría que ver cuántas fechas de suspensión podrían darle al ‘Pirata’ que se fue lamentando la acción.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo alinearon Alianza Universidad vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Universidad | Espinoza; Mendieta, Gut, Fuentes, Gómez; Vásquez, Lliuya, Ascues, Campodónico; Escobar y Mena: DT: Roberto Mosquera.

Alianza Lima | Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés , Trauco; Aquino, Peña, Cantero; E. Castillo , Quevedo y Barcos. DT: Néstor Gorosito.

ver también ¡Lo empató la ‘Culebra’ y le anularon otro! Así fue el gol de Eryc Castillo para el 1-1 en Alianza Universidad vs. Alianza Lima