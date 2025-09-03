Es tendencia:
Jorge Fossati denunció complot contra Universitario y puso alerta máxima: “Parece que estarían…”

Jorge Fossati habló con la prensa de Uruguay y dejó en evidencia el complot que está sufriendo Universitario.

Por Aldo Cadillo

Jorge Fossati en Universitario.
© Getty Images.Jorge Fossati en Universitario.

Jorge Fossati habló fuerte y claro sobre un complot contra Universitario. Charlando con la prensa de Uruguay, el entrenador reveló que siente que están perjudicando al cuadro crema a fin de evitar que salga campeón de la Liga 1 2025.

No dejando sus palabras a que sean interpretadas o analizadas, el técnico Jorge Fossati habló con sinceridad y expuso todo su malestar: “Estamos sufriendo unas contrariedades en el Torneo Clausura”.

Luego, siguiendo con su denuncia, Jorge Fossati reveló que Universitario está siendo perseguido: “Parece que estarían viendo cómo hacen para que Universitario no salga campeón”.

Cerrando su intervención con lo que expone como actos que perjudican a Universitario, Jorge Fossati reveló daños contra el cuadro crema: “Nos han programado partidos sin sentido común y nos han perjudicado con fallos increíbles desde el VAR”.

Imagen
Fossati entrenando a Universitario. (Foto: Getty Images)

Los números de Jorge Fossati en Universitario

Hasta el mes de agosto, Jorge Fossati dirigió 22 partidos a Universitario entre Copa Libertadores y Liga 1. Teniendo 11 victorias, 7 empates y 4 derrotas, su efectividad es del 60.61%.

De todas formas hay que mencionar que el cuadro llegó hasta octavos de final de la Copa Libertadores 2025, ganó el Torneo Apertura 2025 y actualmente es líder del Torneo Clausura 2025.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 25 mil dólares en Universitario según información de Salary Sport. Con contrato hasta diciembre del 2026. Asumiendo en abril del 2025, si cumple todo su vínculo se llevará 525 mil dólares, en promedio.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Además, existe una cláusula en la que el técnico puede seguir siempre y cuando ambas partes estén conformes.

