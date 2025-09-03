Reinauguran histórico estadio de Perú gracias al clásico Alianza Lima vs. Universitario

Ante la falta constante de infraestructura deportiva en todo el país, además de distintos aspectos perjudiciales claro está, surge una muy buena noticia que genera alivio en el fútbol peruano. Se trata de la reinauguración de un histórico estadio en la ciudad de Chimbote que hace unos días volvió a ver la luz luego de un llamativo clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes.

Fuente: Por Deporte – Chimbote

Resulta que el Estadio Manuel Rivera Sánchez de Chimbote dijo nuevamente presente en el fútbol peruano y a partir de la fecha podrá ser utilizado para la Copa Perú 2025. Luego de cinco largos años en donde pasó prácticamente al olvido luego de incluso haber tenido fútbol profesional en varias temporadas gracias al Club José Gálvez, hoy el interior del país empieza a sonreír.

Siendo un emblemático escenario deportivo, el Estadio Manuel Rivera Sánchez de Chimbote pasó por distintas revisiones y remodelaciones en su interior para volver a decir presente. El fin de semana albergó dos encuentros amistosos, el primero fue por los jugadores leyendas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, mientras que el otro fue jugado por estrellas del Club José Gálvez y un equipo armado por el alcalde provincial Felipe Mantilla.

¿Qué dijo el alcalde de Chimbote tras la reinauguración del Estadio Manuel Rivera Sánchez?

“Las autoridades estamos para servir y contribuir con el desarrollo de nuestra población. Esta obra, como todas las demás, no pertenece a una gestión, sino al pueblo: es de la provincia del Santa. Hoy el estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez está listo y a disposición de todos, tanto deportistas como no deportistas. Fue un pedido de la ciudadanía y hoy es una realidad hecha para ustedes”; manifestó el alcalde Felipe Mantilla en la ciudad de Chimbote.

De esta manera, la ciudad de Chimbote empieza a ganar notoriedad y reputación en el fútbol peruano. Mientras muchas otras provincias también cuentan con recintos deportivos muy importantes y que se encuentran abandonados por distintas circunstancias, normalmente el aspecto deportivo no es tomado en cuenta por las autoridades. En este caso no sucedió eso y ahora vemos cómo la población empezará a disfrutar de una infraestructura totalmente remodelada.

¿De cuánto es la capacidad del Estadio Manuel Rivera Sánchez y qué albergará?

El Estadio Manuel Rivera Sánchez de la ciudad de Chimbote tiene una capacidad que oscila entre los 20 y 25 mil asistentes. Además, con esta novedosa remodelación, es importante mencionar que tiene iluminación artificial y su campo de juego está totalmente certificado por la FIFA, así que reúne las condiciones necesarias para albergar cualquier certamen oficial y profesional.

En cuanto al primer encuentro oficial que se disputaría en un futuro cercano en este recinto deportivo, Real Puerto jugará la etapa nacional de la Copa Perú 2025. El actual subcampeón regional de Áncash tendrá que prepararse para enfrentar en la primera fase al Colegio Comercio, campeón de la Liga de Ucayali y a partir de ahí es que se vería el avance de la contienda en el campeonato.

