Jorge Fossati soltó una tremenda fulera contra las declaraciones de Carlos Zambrano en Alianza Lima

La intensa y creciente rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos clubes más emblemáticos del fútbol peruano, ha alcanzado un nuevo punto de ebullición debido a un reciente intercambio de declaraciones entre figuras clave de ambos equipos. El defensor blanquiazul, Carlos Zambrano, y el estratega de Universitario, Jorge Fossati, han protagonizado un duelo mediático que ha inyectado aún más tensión en la atmósfera previa al esperado clásico.

Carlos Zambrano soltó comentarios fuertes

Lo que inicialmente se manifestó como quejas por parte de Universitario sobre el calendario de partidos y las sanciones disciplinarias, ha escalado rápidamente a un cruce de indirectas cargadas de picardía, transformando cada declaración en un golpe psicológico en la batalla por la supremacía. Carlos Zambrano, apodado “El León” por su temperamento y estilo de juego aguerrido, fue quien encendió la mecha de la controversia. El experimentado zaguero no dudó en calificar las protestas de la “U” como un “show” o, incluso, una “tontería”, utilizando una metáfora despectiva al compararlas con “niñitas quejándose”.

Estas declaraciones, que no solo buscaron minimizar las preocupaciones del rival, sino también cuestionar la imparcialidad en la aplicación de las sanciones disciplinarias, generaron de inmediato una enorme expectativa. La afición y la prensa deportiva anticipaban con ansias la respuesta de Jorge Fossati, previendo un nuevo capítulo en la larga historia de enfrentamientos verbales que caracterizan al fútbol peruano. La audacia de Zambrano prometía una réplica contundente, y todos los ojos estaban puestos en el banquillo crema.

Jorge Fossati dirigiendo en Universitario.

Jorge Fossati respondió con mucha fuerza

Sin embargo, Jorge Fossati, conocido por su serenidad y su habilidad para manejar la presión, optó por una respuesta que, aunque más sutil, resultó igualmente contundente y calculada. El experimentado técnico uruguayo evadió la confrontación directa, demostrando una madurez y un control envidiables. Expresó un aparente aprecio por Carlos Zambrano, reconociendo su trayectoria, pero enmarcó su declaración en una clara indirecta que desarmó la ofensiva de Alianza: “Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no, se lo dejo a él”.

Con esta magistral frase, Fossati no solo cedió el protagonismo de la discusión a Zambrano, sino que, de manera implícita, se elevó por encima de la disputa, reenfocando el debate en lo puramente deportivo y alejándose de las declaraciones mediáticas que, a su juicio, restan importancia al verdadero enfrentamiento en el campo de juego. Su estrategia fue desescalar la tensión, pero sin dejar de marcar su posición. Este enfrentamiento mediático es un fiel reflejo de la intensa y arraigada rivalidad que existe entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.