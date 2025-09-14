Carlos Zambrano arremetió contra Universitario y envió polémico mensaje: “Mejor que jueguen vóley”

Alianza Lima recibió malas noticias previo al reinicio del Torneo Clausura 2025. Y es que la Comisión de Apelación de la FPF decidió rechazar el recurso interpuesto por el club, por lo que Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Néstor Gorosito deberán cumplir con las sanciones impuestas.

De esta manera, el conjunto ‘blanquiazul’ no podrá contar con ellos en los próximos encuentros correspondientes al campeonato local.

Recordemos que, el ‘Káiser’ fue sancionado con dos fechas de suspensión, lo que le impidió disputar el reciente duelo ante Deportivo Garcilaso en Matute, donde Alianza Lima cayó 3-4.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario?

Tras la derrota, el defensor ‘íntimo’ rompió su silencio y conversó con los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones del Complejo Esther Grande de Bentín.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros, porque ya parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado”, señaló en diálogo con América Deportes.

Además, agregó lo siguiente: “Es muy raro, siempre cae sobre el club, sobre Alianza, causa sospechas, es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero aún así es muy incómodo para el club y para nosotros mismos como jugadores”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Las sanciones a Alianza Lima

Renzo Garcés recibió una suspensión de cuatro fechas por presuntamente haber insultado al árbitro del encuentro, mientras que Carlos Zambrano fue castigado con dos partidos debido a gestos considerados provocadores hacia los hinchas de Universitario.

En tanto, Néstor Gorosito fue suspendido por seis partidos, mientras que el delegado Héctor Ordóñez y el psicólogo Giacomo Scerpella recibieron cuatro fechas cada uno.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Adiós Torneo Clausura 2025? La confesión de Fernando Gaibor tras perder en Matute frente a Garcilaso: “No jugamos relajados”