¿Adiós Torneo Clausura 2025? La confesión de Fernando Gaibor tras perder en Matute frente a Garcilaso: “No jugamos relajados”

Alianza Lima no pudo conseguir un buen resultado el día de ayer cuando enfrentó a Deportivo Garcilaso jugando en condición de local. Los íntimos cayeron 3-4 y empezaron a complicar sus chances al título del Torneo Clausura 2025, por lo cual aparecen distintas versiones de los protagonistas. Uno de los que habló con la prensa local fue Fernando Gaibor y señaló algunas cuestiones que vendrían perjudicando directamente al plantel.

Teniendo en cuenta que Alianza Lima no pudo contar ni con Carlos Zambrano ni con Renzo Garcés tras ser sancionados luego del clásico frente a Universitario de Deportes, la defensa central de los victorianos se vio notablemente diezmada y desde ahí parte una de las explicaciones por las que recibieron tantos goles en el Estadio Alejandro Villanueva ante un Deportivo Garcilaso que sin duda alguna aprovechó las desatenciones del rival.

Es justamente a este escenario al que se refiere con enorme énfasis un Fernando Gaibor que fue de los mejores de Alianza Lima la noche del sábado en Matute y que a pesar de anotar un gol no fue suficiente. “Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas. Hoy no contamos con 2 centrales porque alguien grabó algo externamente. Nosotros no jugamos relajados en liga. No pongo excusas, pero nos merman el plantel”; comentó en primera instancia.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué más dijo Fernando Gaibor tras la dura derrota ante Garcilaso en Matute?

Fernando Gaibor no se quedó solamente en el aspecto de las ausencias que tuvo Alianza Lima la noche de ayer en la derrota por 3-4 frente a Deportivo Garcilaso ni tampoco en las decisiones externas que podrían estar complicando sus aspiraciones, sino que también evidenció un claro mensaje de querer pasar la página y corregir errores ahora que tendrán una verdadera prueba de fuego cuando enfrenten a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“No diré que no afecta un resultado negativo. Siempre salimos con la mentalidad de ganar los tres puntos. Hay que pasar la página. No hacer como que no pasó nada y ahora a tomar recaudos para llegar bien ante la U. de Chile como tomamos todos los partidos. No busquemos fantasmas donde no hay. El equipo está unido y saldrá adelante”; finalizó con sus comentarios el experimentado volante ecuatoriano de 33 años en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de Fernando Gaibor con Alianza Lima en esta temporada 2025

Fernando Gaibor llegó esta temporada 2025 a Alianza Lima y en estos momentos es uno de los habituales titulares del equipo liderado técnicamente por Néstor Gorosito. Lleva disputados un total de 39 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ha marcado 2 goles y tiene 5 asistencias. Además, suma 2.752 minutos de competencia y representa uno de los liderazgos más importantes de los victorianos en el mediocampo.

Fuente: Alianza Lima

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también Alianza Lima definió en 9 palabras lo que fue su defensa ante Deportivo Garcilaso