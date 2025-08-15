¿Juegan Felipe Vizeu y Cristian Benavente? La alineación de Sporting Cristal en su visita a Binacional

Sporting Cristal cerró sus fichajes en el actual mercado de pases. Siendo punteros del Torneo Clausura 2025 y sin haber recibido goles en contra, ahora los dirigidos por Paulo Autuori se preparan para una salida bastante complicada. Los celestes visitarán la ciudad de Juliaca para enfrentar a un Binacional que por más mala campaña que venga teniendo, el factor de la altura siempre los beneficia.

Ahora, existe una duda respecto al ansiado debut de los más recientes jales de Sporting Cristal. ¿Será que Felipe Vizeu y Cristian Benavente dirán presente en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca? En principio, quedó clarísimo que el ‘9’ brasileño no será parte de la delegación que viaje a la sierra del país al recién haber llegado al Rímac y tener un día de entrenamiento.

“No viajo porque llegué ayer e hice los exámenes y hoy fue mi primer entrenamiento. He estado bien físicamente, he estado trabajando y he estado jugando. Sería importante que entrenase un poco más para poder jugar con el equipo”; detalló Felipe Vizeu en conferencia de prensa el día de hoy. Ahora lo que quedaría pendiente es ver si es que Cristian Benavente jugará ante Binacional.

¿Con Cristian Benavente? El 11 titular de Sporting Cristal para visitar a Binacional

Jugando en una ciudad de altura como es Juliaca con más de 3800 metros sobre el nivel, Sporting Cristal prepararía un equipo titular con recaudo defensivo y la vez que pueda ser rápido en las transiciones ofensivas. En base a ello y a los días de trabajo que ha tenido en el club, se espera que Cristian Benavente pueda ser una opción de recambio dentro de los planes del profesor Paulo Autuori.

El 11 titular de los rimenses para visitar a Binacional en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 sería de la siguiente manera: Diego Enríquez; Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Leandro Sosa, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Nicolás Pasquini; Christofer Gonzales y Fernando Pacheco.

Posible alineación de Binacional

Binacional recibirá en las próximas horas a Sporting Cristal y alista una alineación titular para que los tres puntos se queden en la ciudad de Juliaca, la cual sería de esta manera: Facundo Silva; Michel Rasmussen, Carlos Pérez, Franchesco Flores, Nilson Loyola; Arthur Gutiérrez, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Carranza; Lucas Rodríguez y Marlon Torres.

Día, hora y canal del Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, el duelo entre Binacional vs. Sporting Cristal está programado para el día sábado 16 de agosto a las 17:30 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el duelo por medio de la señal de ‘L1 MAX‘ y la plataforma digital ‘L1 Play‘. Además, gozarás de las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

