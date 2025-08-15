Julio César Uribe rompe el silencio: ¿Pedro Aquino vuelve a Sporting Cristal tras fichaje de Felipe Vizeu?

En horas de la mañana se dio la presentación oficial de Felipe Vizeu como nuevo jugador de Sporting Cristal. El ‘9’ brasileño ya realizó su primer entrenamiento en las instalaciones de La Florida y se pondrá a punto de cara a su estreno en el Torneo Clausura 2025. Dicho esto, fue Julio César Uribe quien lo acompañó y a la vez respondió las consultas sobre el regreso de Pedro Aquino al club.

Y es que durante las últimas hora se han podido conocer distintas informaciones y rumores que señalaban la enorme posibilidad de que el volante nacional pueda volver a jugar en Sporting Cristal. Con contrato vigente en Santos Laguna de México, se decía que Pedro Aquino esperaba el llamado de los rimenses, aunque ahora acaba de quedar clarísimo que no está dentro de las planificaciones.

“Habíamos comprometido en su momento incorporar cuatro refuerzos. Justamente con Felipe Vizeu, que es el cuarto, damos por concluido este compromiso. Hemos cumplido nuestra parte y ahora queremos abrazarnos con nuestros hinchas y conseguir los objetivos”; enfatizó en primera instancia Julio César Uribe el día de hoy en conferencia de prensa y vaya que generó sorpresa.

¿Qué dijo exactamente Julio César Uribe sobre la situación de Pedro Aquino?

“Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es Pedro Aquino. En algún momento volverá a su casa, este no es el momento, pero tiene las puertas abiertas. La coyuntura no permite que esté ya, por eso simplemente decir que todos los que en algún momento hicieron las cosas bien podrán regresar a casa. Simplemente entender que este no es el momento”; comentó el Director General de Fútbol de Sporting Cristal.

De esta manera, queda confirmado que la plantilla de Sporting Cristal no se moverá más hasta el final de la presente temporada 2025. Ya dependerá del profesor Paulo Autuori y del comando técnico tomar las mejores decisiones de acuerdo a las opciones que hoy en día maneja en el club, mientras que la opción de repatriar a Pedro Aquino quedará pendiente quizá para otra oportunidad en donde las necesidades futbolísticas y económicas se ajusten más.

Las primeras palabras de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

“Estoy muy feliz de haber llegado a un equipo con la grandeza de Cristal, eso ayuda mucho para trabajar con mayor tranquilidad y para que las cosas puedan ocurrir más rápido. Vengo a ayudar al equipo, correr, marcar; ese es mi foco principal. Quiero hacerme un nombre en la historia de Sporting Cristal. Para el próximo partido no viajo porque recién llegué ahora y fue mi primer entrenamiento”; contó Felipe Vizeu en la conferencia de hoy en La Florida.

Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal se alista para enfrentar en condición de visita a Deportivo Binacional el próximo sábado 16 de agosto a las 17:30 hora local en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca. Con una altura de 3824 metros sobre el nivel del mar, veremos cómo se comporta el puntero del Torneo Clausura 2025 y si logran sacar un resultado positivo en sus aspiraciones.

