Justicia de Paraguay ratificó condena por fraude en caso que involucra a Diego Churín, delantero de Universitario

Una noticia sorprendió a todo el entorno de Universitario. Se trata de Diego Churín. Según la información desde Paraguay, la justicia ratificó una condena por fraude en un caso que involucra al delantero. Llegando todo el detalle, la sanción será efectiva y es de 3 años y 6 meses.

Todo comenzó cuando la corte de Justicia de Paraguay dictó sentencia en un caso de estafa que involucra a Diego Churín. Resulta que el delantero de Universitario demandó a Patricia Raquel Gonzáles Ricardo, la que fuera su secretaria entre el 2017 y 2020. Según los reportes, la mujer habría aprovechado su cargo de confianza para presentar recibos falsos.

En una situación preliminar, la Justicia de Paraguay falló a favor de Diego Churín por haber sido víctima de estafa por su secretaria. La información indica que Patricia Gonzáles defraudó 119 millones de guaraníes, lo que al cambio en nuestra moneda sería alrededor de 55 mil soles.

Ante esto, la demandada presentó una casación para anular la sentencia. Así pues, la Justicia de Paraguay desestimó el recurso y aplicó la sanción estipulada en primera instancia: 3 años y 6 meses de prisión efectiva para Patricia Raquel Gonzáles Ricardo por estafa contra Diego Churín.

Más jugadores de Universitario involucrados

Pero la información no termina ahí pues también se indica que Hernán Novick, exjugador de Universitario, también fue víctima de estafa por la misma involucrada y bajo el mismo modus operandi. Según el reporte, el volante también sufrió pérdidas económicas a partir del pago de presuntas facturas que resultaron ser falsas.

Ahora lo que se espera en Universitario es que la situación no afecte a Diego Churín, pues su nombre está involucrado en un caso de estafas contra él. Todo en el marco del duelo de los cremas ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

