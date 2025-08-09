El explosivo insulto del ‘Cuto’ Guadalupe a Paolo Guerrero: “Le patina el coco”

‘Cuto’ Guadalupe no se guardó nada contra Paolo Guerrero y le dio una fuerte respuesta con todo e insultos. Hablando sobre las declaraciones que brindó el ‘Depredador’ sobre el aniversario de Universitario, el exdefensa ofendió al actual delantero de Alianza Lima.

Declarando ante la prensa que cubría la fiesta de aniversario de Universitario, ‘Cuto’ Guadalupe habló sin filtros de Paolo Guerrero: “Son opiniones que se respetan. Imagínate si vamos a decir quién es el más grande. Cada uno tiene su punto de vista y es válido”, comenzó de manera tranquila.

Luego, motivado por la prensa para que le de una respuesta directa a Paolo Guerrero, ‘Cuto’ Guadalupe se rindió al show y dejó una frase de antología sobre el actual delantero de Alianza Lima.

“A veces a mi sobrino le patina un poco. No se dan cuenta de que ellos siempre están pendientes de lo que pasa en Universitario, todo el tiempo hablan y hablan. Ya les he dicho, pero no entienden. ¡Soberbios!” fulminó ‘Cuto’ Guadalupe a los hinchas de Alianza Lima.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universitario?

Paolo Guerrero encendió el debate con su saludo de felicitaciones a Universitario. Declarando para toda la prensa que estuvo en el entrenamiento de Alianza Lima, el delantero mandó sus felicitaciones en forma de dardo.

“Desearle lo mejor a Universitario, pero Alianza sigue siendo el más grande“, comentó Paolo Guerrero como saludo de felicitación al cuadro crema en su aniversario.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Jugando sus últimos meses como profesional a los 41 años, el delantero analiza prolongar su vigencia una temporada más.