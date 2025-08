Kevin Quevedo declaró con el pecho inflado tras los dos goles que marcó con Alianza Lima vs. Juan Pablo II. Consiguiendo de esta forma una victoria de visita por la fecha 3 del Torneo Clausura, ahora el delantero habló sobre el reto que será enfrentar a Sporting Cristal.

Charlando con las cámaras de L1 MAX al término del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II, Kevin Quevedo fue consultado por el gol de chalaca que realizó: “Muy feliz por la victoria y por volver al gol. Sabía que en el segundo tanto no estaba en off-side, terminó en gol y pudimos voltear el partido”, explicó el delantero.

Siguiendo resolviendo las dudas de la prensa, Kevin Quevedo también reveló que las chalacas que le salen son de forma natural. Dicho de otra manera, no es que las realice como entrenamiento durante las sesiones de práctica con Alianza Lima: “Siempre la agarro en el vuelo, me encanta hacer esas piruetas, no las practico, sale en el momento”, respondió sonriendo.

Luego, hablando del partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Kevin Quevedo dio dos respuestas en una sola frase: mandó una advertencia y explicó los cambios que tienen que hacer los íntimos. “Será un partido fuerte ante un rival directo, sabemos el compromiso que tenemos en este Clausura”.

Quevedo festejando sus goles con Alianza. (Foto: Liga 1)

Los números de Quevedo en Alianza

Kevin Quevedo tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Así pues, el delantero vale actualmente 750 mil euros, pero desea superar la barrera del millón, situación que nunca ha logrado.

Hasta la fecha 3 del Torneo Clausura, Kevin Quevedo lleva 11 partidos como titular en 14 juegos de la Liga 1. Marcando 3 goles y dando 2 asistencias, tiene un puntaje global de 6.87 por parte de Sofascore.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima y Sporting Cristal juegan este martes 5 de agosto desde las 8:00 PM en el estadio de Matute. En cotejo válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025, el partido será trascendental pues ambos luchan por estar en la cima de la tabla de posiciones.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión de L1 MAX. Además, también existe la opción de seguir el cotejo por tu celular e internet de manera online y también tendrás todas las incidencias, goles y resumen gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

