La advertencia que recibió Hernán Barcos en FC Cajamarca al ser últimos en el Torneo Apertura 2026: “Tiene que centrarse en fútbol”

Hernán Barcos cambió de aires en esta temporada 2026 y ahora defiende la camiseta de FC Cajamarca. Hasta el momento dicha decisión no le viene saliendo para nada bien ya que el equipo no está cumpliendo con las expectativas al estar último en la tabla de posiciones y peor aún cuando recientemente recibió una drástica advertencia.

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Durante las últimas horas se confirmó la llegada de Celso Ayala como nuevo entrenador de FC Cajamarca y una de las consultas más importantes era saber cuál iba a ser el rol de Hernán Barcos durante su proceso. Sabiendo que el delantero confesó hace un tiempo que tenía labores de gerente deportivo en la institución, todo parece indicar que deberá olvidarse de ello.

Fuente: FC Cajamarca.

“Es un gran jugador y un gran referente. Tiene una espalda y una experiencia importante. Él tiene que centrarse en jugar al fútbol (respecto a su función de gerente deportivo en el club). No quiero que tenga una distracción hoy en día porque lo necesitamos más que nunca“; reveló de forma muy enfática Celso Ayala en una reciente conversación con ‘Ovación‘.

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En esta línea, el entrenador de FC Cajamarca manifestó que necesita de todo el grupo para salir del mal momento. “Tuve charlas con el presidente y me convenció porque es un club serio, que apostó para que esté en otras circunstancias y hoy los resultados no se dan. No será fácil, pero todos tenemos que estar metidos para estar en sintonía y tratar de hacer algo bueno“.

Fuente: FC Cajamarca.

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Los números de Hernán Barcos y de FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026

Hernán Barcos es uno de los titulares indiscutidos en las planificaciones de FC Cajamarca. En 8 fechas disputadas del Torneo Apertura 2026, el delantero argentino ha anotado 7 goles y hoy en día es el máximo anotador del campeonato. Es decir, estos rendimientos no necesariamente van acorde a lo grupal y es ahí en donde deberán mejorar tras el actual receso.

Hablando del aspecto colectivo, FC Cajamarca se encuentra ubicado en el puesto 18 con tan solo 5 unidades conseguidas. Con solo 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas, los ahora liderados técnicamente por Celso Ayala tendrán que ponerse las pilas para dejar en el pasado los malos resultados, de lo contrario estarán destinados a pelear el descenso en esta temporada.

Fuente: FC Cajamarca.

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