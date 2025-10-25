¿Indirecta a Universitario? La picante historia de Raúl Ruidíaz antes del Cusco vs. Atlético Grau

Raúl Ruidíaz será el centro de atención hoy cuando Cusco y Atlético Grau jueguen por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Sabiendo que si Grau vence a Cusco, Universitario será tricampeón, los reflectores han caído sobre la ‘Pulga’.

Publicidad

Publicidad

Y es que ahora mismo la relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario está completamente rota, pero varios hinchas cremas podrían ver un gol de la ‘Pulga’ como un estímulo al reencuentro.

Por eso es que las redes de Raúl Ruidíaz, que constantemente sube historias, están siendo escudriñadas al detalle. Esperando notar algún tipo de indirecta a Universitario o Cusco, ahora la ‘Pulga’ subió una con doble mensaje.

La historia llegó apenas unas horas antes del Cusco vs. Atlético Grau, encuentro que podría definir el futuro de Universitario en el Clausura. Algunos hinchas interpretaron el gesto como un intento de distracción o provocación justo en un momento decisivo del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué le falta a Universitario para ser tricampeón?

Universitario tiene la gran opción de ser tricampeón este sábado 25 de octubre, si es que Cusco no le gana como local a Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Si es que Cusco empata ante Atlético Grau y Universitario vence a ADT, los cremas serán campeones de la Liga 1. El partido de los merengues será desde las 3:30 PM en el estadio Unión de Tarma.

Publicidad

Publicidad

Universitario juega ante ADT este domingo 26 de octubre. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Cusco vs. Atlético Grau?

Cusco juega ante Atlético Grau este sábado 25 de octubre desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hay que recordar que el partido es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

ver también ¿A celebrar en Tarma? El mensaje de Jorge Fossati a tan solo horas del ADT vs. Universitario: “Es un rival que…”

¿En qué canal ver Cusco vs. Atlético Grau?

El partido entre Cusco vs. Atlético Grau se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir por la transmisión online desde la aplicación para celulares. Otra forma de seguirlo gratis es en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Publicidad

Publicidad