Mauro Da Luz, el delantero uruguayo, se ha convertido en el centro de atención de la Liga 1 peruana. Su reciente hat-trick en la victoria de ADT sobre Sporting Cristal (3-2) en Tarma, sumado a sus declaraciones sobre su futuro, han generado gran expectativa. En una entrevista con Wilmer Robles Tadokoro, el atacante de 31 años reveló su plan de carrera, que incluye la nacionalización peruana, una admiración por Jorge Fossati y el deseo de fichar por un club grande en Perú.

¿Sueña con jugar en Universitario?

Da Luz destacó su estrecha relación con Jorge Fossati, a quien tuvo como entrenador en River: “Con el profe Fossati tengo lindos recuerdos, lo tuve como entrenador en River y le tengo mucho aprecio. Es un técnico muy detallista, no deja nada al azar, y los resultados que está teniendo en la ‘U’ son producto de su trabajo”. Esta familiaridad, junto a su proceso de nacionalización, sugiere una posible opción a ser merengue, ya que el jugador afirmó que Fossati “ya me conoce, sabe de mis virtudes”.

Mauro Da Luz tiene contrato todo el 2025 con ADT. (Foto: X).

El objetivo a mediano plazo de Da Luz es unirse a uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. “Sería muy lindo pensar en un futuro en un equipo grande como la ‘U’, Alianza o Cristal”, expresó. Este sueño va de la mano con su nacionalización: “Ya inicié mi nacionalización. Estoy contento en el Perú y agradecido por el cariño que me han dado. Uno no se cierra las puertas”.

Mauro Da Luz seguirá en la Liga de Perú

A pesar de sus aspiraciones, Da Luz mantiene un compromiso profesional con ADT. “Estoy enfocado en terminar bien el torneo. Lo más importante es dejar a ADT en un torneo internacional. Si eso se cumple, después veremos qué puede venir”, afirmó, enfatizando que ADT tiene “la primera palabra” al tener un contrato vigente con él. Además de confiar ciegamente en lo que le puede entregar como delantero supremamente veloz, y talentoso.

De esta manera se presenta Mauro Da Luz, quien es ahora un activo muy cotizado en la Liga 1. Su hat-trick en la cancha y sus ambiciosas declaraciones marcan una clara hoja de ruta: nacionalizarse, lograr que ADT clasifique a un torneo internacional, y luego buscar cumplir su sueño de ser goleador en un equipo grande de Perú, contando con el respaldo implícito de Jorge Fossati.

