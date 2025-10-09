La sorpresiva muerte de Miguel Ángel Russo ha remecido el entorno de Boca Juniors, y en medio del impacto, empiezan a surgir especulaciones sobre posibles cambios en el plantel.

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar fuera del cuadro ‘xeneize’ es el del peruano Luis Advíncula, quien tendría posibilidades de regresar al fútbol nacional en 2026.

Advíncula en la mira de Alianza Lima para la próxima temporada

Durante la última transmisión del programa ‘Hablemos De Max‘, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló una información que ha generado expectativa entre los hinchas ‘blanquiazules’: Luis Advíncula podría convertirse en refuerzo de Alianza Lima la próxima temporada.

“Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza Lima. Ojo que esto no es descabellado, porque desde hace un tiempo lo vienen tanteando. Han conversado con él y le han soltado la posibilidad”, aseguró Rodríguez.

La posibilidad no sería tan lejana si se toma en cuenta que varios seleccionados peruanos ya forman parte del club ‘íntimo’. Jugadores como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Miguel Trauco, Sergio Peña y Pedro Aquino podrían ser clave para convencer al lateral derecho de sumarse al equipo.

“Tienen a Zambrano, a Guerrero, a Trauco, a Peña y a Aquino. Los de peso pueden llamarlo a convencerlo. No es descabellado que Advíncula llegue. Seguramente va a depender de él, pero lo de Alianza sí es real. Hay interés en la gente de Alianza Lima para buscar a Advíncula la temporada que viene”, agregó la periodista.

¿Fin de ciclo en Boca Juniors?

Si bien Advíncula mantiene contrato con Boca Juniors, el fallecimiento de Miguel Ángel Russo podría marcar un punto de inflexión en su futuro. Si se confirma un proceso de renovación en el plantel ‘xeneize’, el defensor peruano no estaría ajeno a una posible salida.

Por ahora, no hay una versión oficial por parte del entorno del jugador ni del club, pero desde La Victoria ya comenzaron a mover fichas. De concretarse, sería uno de los fichajes más sonados del fútbol peruano en los últimos años.

