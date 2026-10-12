Liga 1 castigaría a Pablo Guede de Alianza Lima y Melgar por los dichos en contra de Universitario

El mensaje de Alianza Lima y Melgar contra Universitario, no cayó bien en la Liga 1. Que castigaría fuerte, a Pablo Guede, y Miguel Rondelli.

El cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 atraviesa un clima de alta tensión por las recientes declaraciones vertidas tras los partidos de la fecha. Las protestas sobre las decisiones arbitrales generaron un profundo malestar en las autoridades del campeonato peruano.

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Las posturas adoptadas en las ruedas de prensa abrieron un escenario de incertidumbre reglamentaria en plena definición del título nacional. La organización evalúa tomar medidas ante las expresiones públicas vertidas hacia el arbitraje.

Miguel Rondelli sería castigado, y también Pablo Guede. (Foto: X).

Situación complicada dentro de la Liga 1

El periodista Carlos Panez señaló en Exitosa Deportes que las autoridades de la Liga 1 decidieron tomar cartas en el asunto frente a lo ocurrido. Según lo informado por el comunicador, tanto Pablo Guede como Miguel Rondelli serán citados por sus manifestaciones sobre los jueces.

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En el caso del director técnico de Alianza Lima, Panez indicó que la medida que se evalúa contempla una sanción de varias fechas de suspensión. Esta postura responde a sus duras críticas hacia el VAR y el arbitraje tras el encuentro ante Cusco FC.

Respecto al estratega de FBC Melgar, el periodista precisó que el procedimiento inicial será permitirle esclarecer los hechos. Las autoridades le otorgarán el espacio correspondiente para que explique sus reclamos emitidos luego del compromiso frente a Universitario.

Escenarios normativos que se especulan en el medio

A la par de la información brindada por el periodista, en el entorno deportivo se especula sobre cómo podría actuar la Comisión Disciplinaria según el Reglamento Único Disciplinario de la FPF. La normativa tipifica como infracción las ofensas o los cuestionamientos públicos a la imparcialidad de los jueces.

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🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | El periodista Carlos Panez señaló que Pablo Guede y Miguel Rondelli serían citados por sus declaraciones contra el arbitraje tras los partidos ante Cusco FC y Universitario respectivamente. Indicó que en el caso del entrenador de Alianza Lima, la… pic.twitter.com/iUnZfOG6fc — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2026

Dentro de estos escenarios hipotéticos, las sanciones por este tipo de faltas pueden incluir suspensiones de varias jornadas y multas económicas para los implicados. Se especula que las penas para oficiales de cuerpo técnico podrían situarse entre las 4 y 8 fechas si se determina responsabilidad.

El desenlace para FBC Melgar dependerá de lo que manifieste Rondelli durante su oportunidad de esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, en Alianza Lima se mantiene la expectativa por la posible ausencia de Guede en el banquillo para los próximos partidos.

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