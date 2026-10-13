Liga 1 confirmó si sancionarán a los entrenadores Pablo Guede y Miguel Rondelli: por dichos contra Universitario

Mediante la Liga 1, se comunicaron de manera oficial sobre el caso de Pablo Guede, y Miguel Rondelli. Ante un supuesto castigo, para los dos.

El cierre de la Liga 1 atraviesa su momento de mayor efervescencia dentro y fuera del campo. Ante la ola de rumores sobre eventuales castigos contra Pablo Guede (Alianza Lima) y Miguel Rondelli (FBC Melgar), la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) emitió un comunicado aclaratorio.

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La entidad confirmó que la Comisión Disciplinaria – LFPP no les ha abierto ningún proceso disciplinario ni presentará reclamos en su contra. Con esta postura, la organización desmintió de forma tajante las versiones que anunciaban inminentes suspensiones por sus duras críticas vinculadas al choque ante Universitario.

Pablo Guede y Miguel Rondelli protagonistas de la mención en Liga 1. (Foto: X).

El pronunciamiento oficial de la Liga 1

Para cortar de raíz las especulaciones periodísticas, la organización empleó sus canales oficiales y citó de forma textual lo siguiente:

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“Buenas tardes, ante diversas consultas, y para evitar que se difunda información errónea, cumplimos con aclarar que la Comisión Disciplinaria – LFPP no le ha abierto proceso disciplinario a Miguel Rondelli, DT de FBC Melgar, ni Pablo Guede, DT de Alianza Lima. Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana no ha presentado ni presentará reclamo contra ninguno de los dos entrenadores”.

Además, el organismo rector del balompié nacional agregó en su mensaje:

“Les recordamos que todas las resoluciones emitidas por la Comisión Disciplinaria – LFPP las encuentran en nuestra página web. De igual manera, hacemos un llamado a expresarnos con respeto y a informar con responsabilidad y veracidad”.

El origen de las especulaciones sobre sanciones

El desencadenante de esta controversia fue el polémico partido disputado en el Estadio Monumental, donde FBC Melgar igualó 2-2 frente a Universitario. Tras el compromiso, Miguel Rondelli criticó abiertamente el desempeño arbitral y la actuación del VAR por una aparente infracción no revisada en la jugada previa al segundo gol crema.

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Posteriormente, Pablo Guede sumó temperatura a la polémica durante una conferencia de prensa. El estratega de Alianza Lima se solidarizó con las quejas de Rondelli, cuestionó el criterio de las revisiones tecnológicas e insinuó un favoritismo en el desenlace del certamen, lo que encendió las alarmas sobre un posible proceso de oficio.

La decisión definitiva de las autoridades

Para poner fin a la incertidumbre y frenar los rumores en los medios deportivos, la LFPP puntualizó tres aspectos fundamentales en su pronunciamiento público:

Sin procesos abiertos: La Comisión Disciplinaria no ha iniciado ningún expediente disciplinario contra ninguno de los dos entrenadores.

La Comisión Disciplinaria no ha iniciado ningún expediente disciplinario contra ninguno de los dos entrenadores. Sin denuncias de la Liga: La propia organización ratificó que no ha presentado ni presentará reclamos contra los estrategas.

La propia organización ratificó que no ha presentado ni presentará reclamos contra los estrategas. Canales verificados: La entidad remarcó que cualquier fallo o sanción oficial siempre se difunde mediante sus plataformas normativas públicas.

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Presentes en el banquillo para el tramo decisivo

Gracias a este pronunciamiento oficial, tanto Pablo Guede como Miguel Rondelli quedan totalmente habilitados para dirigir a sus respectivos equipos en las fechas finales del certamen sin restricciones.

Finalmente, la organización hizo un llamado a todos los actores del fútbol nacional a expresarse con respeto, veracidad y máxima responsabilidad al informar.

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