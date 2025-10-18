EN VIVO Y GRATIS Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: alineaciones confirmadas

Cienciano y Cusco FC disputan esta noche el clásico imperial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro gracias a 'Bolavip Perú'.

Cienciano y Cusco FC se enfrentan el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Estamos frente a uno de los clásicos más importantes del fútbol peruano y que de todas maneras generará una enorme paralización en la ciudad imperial, así que desde la previa se espera un partido lleno de emociones de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Cienciano derrotó 0-2 a UTC de Cajamarca de visita, perdió 2-0 ante FBC Melgar en Arequipa y derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hablando de Cusco FC, vienen de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos de local, perder 2-1 frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y golearon 4-0 a Deportivo Garcilaso.

Hora y dónde ver el duelo Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Cienciano vs. Cusco FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy sábado 18 de octubre a las 18:00 hora local y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.