EN VIVO Y GRATIS Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: alineaciones confirmadas

El clásico cusqueño se juega esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto.

¡Alineación titular de Cienciano!

Carlos Desio alista el siguiente 11 titular para recibir esta noche a Cusco FC: Barrios; Valoyes, Amondarain, Torrejón, Galeano; Arias, Souza, González, Hohberg, Da Silva y Garcés.

Image
¡Así fue la llegada de Cienciano al estadio!

La delegación imperial ya dice presente en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli prepara el siguiente equipo titular para enfrentar a Cienciano: Díaz; Fuentes Ampuero, Gamarra; Ruidías, Valenzuela, Diez, Colman, Silva, Colito y Tévez.

Image

¡Vestuario listo de Cusco FC!

Así luce la indumentaria imperial a minutos del inicio del clásico ante Cienciano en el Cusco.

Image
Image
Image

¡Los convocados de Cienciano!

Carlos Desio contará con los siguientes jugadores para el duelo de hoy frente a Cusco FC.

Image
¡Bienvenidos a la cobertura del Cienciano vs. Cusco FC!

Cienciano y Cusco FC disputan esta noche el clásico imperial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.
© Liga1 Te Apuesto.Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.

Cienciano y Cusco FC se enfrentan el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Estamos frente a uno de los clásicos más importantes del fútbol peruano y que de todas maneras generará una enorme paralización en la ciudad imperial, así que desde la previa se espera un partido lleno de emociones de principio a fin.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Cienciano derrotó 0-2 a UTC de Cajamarca de visita, perdió 2-0 ante FBC Melgar en Arequipa y derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hablando de Cusco FC, vienen de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos de local, perder 2-1 frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y golearon 4-0 a Deportivo Garcilaso.

Hora y dónde ver el duelo Cienciano vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Cienciano vs. Cusco FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 está programado para el día de hoy sábado 18 de octubre a las 18:00 hora local y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

renato pérez
Renato Pérez
