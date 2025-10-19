Es tendencia:
Se definió si Universitario podrá llevar hinchas al Estadio Nacional ante Sporting Cristal

Sporting Cristal confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Universitario se encamina rumbo al tricampeonato.

Por Hugo Avalos

Edison Flores y Martín Távara, figuras de Universitario y Sporting Cristal.
Edison Flores y Martín Távara, figuras de Universitario y Sporting Cristal.

Sporting Cristal y Universitario disputarán el próximo jueves 23 de octubre un partido decisivo en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Si bien no se definirá el posible campeonato de la ‘U’, sí podría dejarlo muy cerca del festejo. El Estadio Nacional, sin embargo, no podrá contar con público ‘crema’, según se definió en las últimas horas.

Así, este duelo trascendental tendrá sólo hinchas de Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El propio club confirmó esto a través de sus redes sociales con distintas publicaciones, sobre todo, en la venta de entradas. Si bien cabía la posibilidad de que hinchas de Universitario estén presentes, esto se descartó oficialmente el pasado sábado.

Porque la Celeste es la razón de nuestras vidas. ¡Este partido lo ganamos todos juntos! Con nuestra gente, con nuestros colores… ¡con nuestra paSCión! Respondamos en la cancha y en la tribuna: alienta a la Celeste este jueves“, fue la publicación de Sporting Cristal que confirmó la presencia sólo de público local en el Coloso de José Díaz.

Sporting Cristal busca atrasar el festejo de Universitario

Universitario está encaminado rumbo al tricampeonato nacional. Para ganar el Torneo Clausura depende de sí mismo. Se especulaba con que ante Sporting Cristal pudiese darse el festejo, pero el triunfo de Cusco FC ante Cienciano en el clásico cusqueño lo evitó.

Si bien tendrá que esperar para un inminente festejo, Sporting Cristal buscará que esto se extienda incluso hasta la última fecha. Una victoria ‘celeste’ podría hacer más interesante la finalización del Clausura. Es que la diferencia entre la ‘U’ y Cusco FC es de cuatro puntos hasta este domingo.

Cabe recordar que Universitario debe jugar ante Ayacucho FC este lunes donde la victoria lo dejaría también bien perfilado para un posible festejo en Tarma en la siguiente jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

Hugo Avalos
