Liga 1 piensa subsanar las diferencias entre Universitario y Alianza Lima con reunión especial

La directiva de la Liga 1 ha decidido tomar cartas en el asunto para frenar la creciente tensión entre los dos clubes más grandes del país. El objetivo es organizar una reunión estratégica que permita limar las asperezas administrativas surgidas en las últimas semanas.

Publicidad

Liga 1 se pone a trabajar con los grandes

Según reveló el periodista Kevin Pacheco en el programa Al Límite de L1 MAX, la intención es que este encuentro se produzca entre el miércoles y jueves de esta semana. La organización busca un espacio neutral donde ambas directivas puedan dialogar directamente.

Alianza Lima ganó en Liga 1 y Universitario empató sin goles. (Foto: X).

Esta iniciativa surge tras una serie de declaraciones cruzadas y posturas rígidas por parte de las administraciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima. La liga entiende que la estabilidad del torneo peruano depende de una relación cordial entre sus protagonistas.

Publicidad

El principal desafío, de acuerdo con lo expuesto por Pacheco, radica en la disposición de los clubes para asistir. Existe una duda razonable sobre si ambas instituciones aceptarán la invitación debido a las marcadas diferencias en sus perfiles administrativos actuales.

🎙️Kevin Pacheco: "La postura de la directiva de la Liga es que entre el miércoles y jueves haya una reunión con Alianza y Universitario. La duda es si los dos van a aceptar"#ALL1MITE



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/yADMM7sCMN — L1MAX (@L1MAX_) March 23, 2026

Problemas entre Alianza Lima y Universitario

Desde la Liga 1, se espera que este acercamiento sirva para unificar criterios en beneficio del espectáculo deportivo. La meta es evitar que los conflictos externos empañen el desarrollo de los partidos y la seguridad en los estadios de fútbol.

Publicidad

Los perfiles administrativos de ambos bandos han mostrado visiones opuestas en temas clave de gestión y competencia. Por ello, la reunión especial se perfila como el escenario ideal para que los delegados expongan sus puntos de vista sin intermediarios.

Esperan tranquilidad dentro de la Liga 1

De concretarse la cita, marcaría un precedente importante en la gestión de crisis dentro del fútbol profesional peruano. Los hinchas y la prensa especializada permanecen atentos a la confirmación oficial por parte de los representantes de cada institución.

Mantener la competitividad sana es la prioridad para los organizadores, quienes confían en que el diálogo sea la herramienta definitiva. La resolución de este conflicto administrativo será determinante para el clima de los próximos clásicos y las fases finales del campeonato.

Publicidad

Universitario de Deportes y Alianza Lima serán convocados por la Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES