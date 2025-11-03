Lo dirigió Gorosito, estuvo en un histórico de Perú y ahora llegará a Cusco FC para la Libertadores 2026

Aunque la temporada 2025 todavía no ha concluido para Cusco FC, equipo que mantiene viva la esperanza de acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, la institución ya comenzó a planificar el año siguiente.
La directiva y el comando técnico trabajan en el diseño de un nuevo plantel competitivo que le permita mantener el protagonismo tanto a nivel local como internacional.
Bajo ese contexto, el entrenador Miguel Rondelli y la dirigencia ya se encuentran definiendo una lista de posibles incorporaciones. Si bien el cuadro ‘imperial’ fue uno de los equipos con mejor rendimiento durante la temporada, también mostró ciertas debilidades en algunas zonas del campo que buscarán reforzar de cara al próximo año.
El primer refuerzo que sumará Cusco FC
Entre las posiciones que Cusco FC planea fortalecer de cara a la temporada 2026, el mediocampo figura como una de las prioridades. De acuerdo con información del periodista César Merlo, tras un proceso de evaluación y varias conversaciones, la directiva imperial habría alcanzado un acuerdo con el volante Gabriel Carabajal para que se sume al equipo y vista la camiseta dorada el próximo año.
El argentino arribará a Cusco FC con una destacada trayectoria y el objetivo de rendir al mismo nivel de los refuerzos extranjeros que la institución ha incorporado en las últimas temporadas, con Facundo Callejo como principal referente.
ver también
Así quedó la tabla del Clausura y Acumulado tras empate de Cusco FC con Alianza Universidad
Según se pudo conocer, está previsto que llegue a la ciudad imperial en diciembre para someterse a los exámenes médicos correspondientes y, posteriormente, integrarse de manera oficial al plantel en los primeros días de enero.
Un repaso de su carrera futbolística
En 2015, Gabriel Carabajal formó parte de los refuerzos que incorporó la Universidad San Martín, en ese entonces bajo la dirección técnica del argentino Cristian Díaz.
Ese año arribó junto a sus compatriotas Federico Freire, Nicolás Maná y Maximiliano Velasco, integrando un plantel que contaba con figuras reconocidas del fútbol peruano como Aldo Corzo, Wilder Cartagena, Luis ‘Cachito’ Ramírez y Alejandro Hohberg. Durante dicha temporada, el volante disputó 15 encuentros y anotó un gol.
Al año siguiente, ‘Gaby’ regresó a su país natal para unirse a Godoy Cruz. Más adelante defendió las camisetas de San Martín de San Juan, Patronato, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors. En 2022 dio el salto internacional al fichar por Santos de Brasil, y un año después fue cedido a préstamo a Vasco da Gama.
Posteriormente, tuvo un corto paso por Puebla de México antes de regresar a Argentina, donde vistió los colores de Newell’s, Sarmiento y, más recientemente, Quilmes, su último club antes de concretar su llegada a Cusco FC.
Otro jugador que se sumará a Cusco FC
En el ámbito local, Gu-Rum Choi también alcanzó un acuerdo con Cusco FC y se convertirá en nuevo jugador del conjunto ‘dorado’ a partir de enero del próximo año.
El defensor, quien en las últimas temporadas vistió los colores ADT y fue parte del plantel que consiguió el ascenso desde la Copa Perú, estuvo en la mira de varios equipos capitalinos. Sin embargo, la directiva cusqueña se adelantó en las gestiones y concretó su fichaje.
DATOS CLAVES
- Cusco FC llegó a un acuerdo con el volante argentino Gabriel Carabajal como primer refuerzo para 2026.
- Gabriel Carabajal llegará a Cusco en diciembre para exámenes médicos e integrarse en enero de 2026.
- El defensor Gu-Rum Choi, proveniente de ADT, se unirá a Cusco FC como nuevo jugador a partir de enero de 2026.