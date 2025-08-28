Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

“Soplón”: se filtró el insulto que le dijo Alex Valera a Hernán Barcos y le hizo perder la cabeza en el clásico

Todavía se sigue hablando de la pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos. Ahora se pudo conocer, lo que le habría dicho el peruano al Pirata.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

El insulto que le habría dicho Alex Valera a Hernán Barcos.
© Composición BOLAVIPEl insulto que le habría dicho Alex Valera a Hernán Barcos.

El reciente clásico del fútbol peruano fue el escenario de un incidente que rápidamente capturó la atención de la prensa y los aficionados: un sonado altercado verbal entre dos figuras prominentes, Hernán Barcos de Alianza Lima y Alex Valera de Universitario de Deportes. Este enfrentamiento, que ocurrió en medio de la intensidad del partido, generó diversas especulaciones sobre su origen y naturaleza, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados postpartido.

Publicidad
Atención Alianza Lima: la inesperada exigencia de Néstor Gorosito para continuar en el club

ver también

Atención Alianza Lima: la inesperada exigencia de Néstor Gorosito para continuar en el club

El insulto de Alex Valera a Hernán Barcos

Una de las versiones más difundidas sobre la causa de la disputa fue proporcionada por el periodista deportivo Julio Peña en su programa de streaming “Fútbol Excitante”. Según Peña, la fricción se habría iniciado a raíz de un grave insulto proferido por Valera hacia Barcos. Específicamente, Peña afirmó que Valera llamó “soplón” a Barcos. Este término, en el argot futbolístico, tiene una connotación particularmente negativa, refiriéndose a un jugador que se considera que filtra información confidencial del vestuario a la dirigencia o a la prensa. La acusación de ser un “soplón” implica una traición a la confianza del equipo, lo que la convierte en una ofensa que puede generar una profunda indignación.

Tweet placeholder

Esta versión de los hechos, al ser divulgada por un comunicador con años de experiencia en el ámbito deportivo como Julio Peña, ganó una considerable tracción y fue ampliamente replicada en diversos medios de comunicación. La narrativa sugería que el presunto insulto hirió profundamente a Barcos, quien reaccionó con un enojo visible y desproporcionado, generando así una de las imágenes más controvertidas y comentadas del encuentro. La reacción de Barcos fue interpretada por muchos como una confirmación de la gravedad del insulto recibido.

Publicidad
El altercado entre Hernán Barcos y Alex Valera. (Foto: X).

El altercado entre Hernán Barcos y Alex Valera. (Foto: X).

Universitario niega algún altercado directo

Sin embargo, la versión de Julio Peña, a pesar de su difusión y la reputación del periodista, no es unánime y ha sido objeto de debate. Otros jugadores, incluyendo a Edison Flores, compañero de equipo de Alex Valera en Universitario, desmintieron categóricamente el uso de la palabra “soplón” en el altercado. Aunque Flores reconoció que hubo un cruce de palabras y que el tono fue subido, negó que se utilizara el insulto específico que Peña había reportado. Esta contradicción ha mantenido viva la discusión sobre el incidente, generando opiniones divididas entre los aficionados y la prensa deportiva, quienes buscan entender la verdad detrás de lo ocurrido.

El incidente entre Hernán Barcos y Alex Valera durante el clásico no solo reavivó con fuerza la histórica rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, sino que también puso de manifiesto temas importantes como la importancia del respeto entre colegas dentro del campo de juego y los límites de la provocación en el deporte de alta competición. A pesar de que la versión de Julio Peña sobre el insulto “soplón” es la más difundida y ha moldeado gran parte de la narrativa pública, la causa exacta y las palabras precisas del altercado entre Barcos y Valera siguen siendo un misterio, lo que contribuye a la persistencia del debate y la especulación en el ambiente futbolístico peruano.

Publicidad
Gianluca Lapadula borró a Universitario y Alianza Lima: el sacrificio que hizo para seguir en el Spezia hasta el 2027

ver también

Gianluca Lapadula borró a Universitario y Alianza Lima: el sacrificio que hizo para seguir en el Spezia hasta el 2027

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
¿Quién clasifica entre Independiente y Universidad de Chile? Exjugador de Alianza Lima respondió
Copa Sudamericana

¿Quién clasifica entre Independiente y Universidad de Chile? Exjugador de Alianza Lima respondió

¿André Carrillo a Universitario? El referente de Alianza Lima rompe el misterio ahora mismo
Liga 1

¿André Carrillo a Universitario? El referente de Alianza Lima rompe el misterio ahora mismo

Atención Alianza: la exigencia de Gorosito para continuar en el club
Copa Sudamericana

Atención Alianza: la exigencia de Gorosito para continuar en el club

Perú vs. Paraguay: precios de entradas para el último partido de la 'bicolor'
Eliminatorias Conmebol

Perú vs. Paraguay: precios de entradas para el último partido de la 'bicolor'

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo