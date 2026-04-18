Los Chankas y el camino que le queda para conquistar el Torneo Apertura de la Liga 1

Los Chankas se perfila como firme aspirante al título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras un arranque sólido: ocho triunfos, dos empates y ninguna derrota.

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Aunque lideran la carrera por el primer trofeo del año, aún tienen encuentros pendientes en los que cada punto será determinante. Revisa a continuación el calendario que le resta al conjunto de Andahuaylas.

Los partidos que le restan a Los Chankas en el Torneo Apertura

Los Chankas no quieren dejar nada al azar en su lucha por el título del Torneo Apertura, por lo que ya tienen definidos sus próximos partidos frente a los rivales que se avecinan.

Con 10 partidos ya jugados y solo siete por delante, el elenco de Andahuaylas aún tiene 21 puntos en disputa, un margen que podría ser clave en su objetivo dentro del campeonato nacional.

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Sin embargo, afrontará desafíos exigentes tanto en casa como fuera, con visitas a Alianza Lima y Cusco FC, además de duelos como local ante Cienciano y Deportivo Garcilaso; en total, el equipo dirigido por Walter Paolella disputará cuatro partidos en casa y tres en condición de visitante.

Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026

Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano (jueves 23 de abril / 15:00 horas / estadio Los Chankas)

Los Chankas vs Cienciano (jueves 23 de abril / 15:00 horas / estadio Los Chankas) Fecha 12: ADT vs Los Chankas (lunes 27 de abril / 15:00 horas / estadio Unión Tarma)

ADT vs Los Chankas (lunes 27 de abril / 15:00 horas / estadio Unión Tarma) Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (lunes 4 de mayo / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (lunes 4 de mayo / 13:00 horas / estadio Los Chankas) Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega) Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua (por confirmar)

Los Chankas vs CD Moquegua (por confirmar) Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (por confirmar)

Alianza Lima vs Los Chankas (por confirmar) Fecha 17: Los Chankas vs UTC (por confirmar)

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DATOS CLAVES

El equipo dirigido por Walter Paolella lidera el torneo invicto con ocho victorias y dos empates.

Los Chankas enfrentarán a Cienciano este jueves 23 de abril a las 15:00 horas en Andahuaylas.

Al conjunto líder le restan siete partidos por disputar, sumando un total de 21 puntos posibles.