Los hinchas de Sporting Cristal liquidaron a 3 jugadores tras la derrota ante Los Chankas: “Regalaron los goles”

Sporting Cristal sumó una nueva derrota en el fútbol peruano este 2026. El cuadro ‘celeste’ no está pasando por un buen momento y se viene mostrando irregular en sus resultados. Por esa razón, los hinchas no dudaron un solo momento en apuntar ante los jugadores que no estuvieron a la altura. Incluso, los culparon de la derrota ante Los Chankas.

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Uno de ellos es el delantero Irven Ávila, que no tuvo el mejor de sus presentaciones. Pese a ser un jugador de altura, no rindió de la mejor forma, más que todo por la forma en la que jugó el equipo. No terminó brillando y como los hinchas esperan tener un goleador, en este caso fue el que se llevó todas las críticas.

Hinchas contra Ávila (Foto: X).

Mientras tanto, otros jugadores que también les dieron duro es a Yoshimar Yotún y Leandro Sosa. A ambos los cuestionan como los grandes culpables de la derrota de Sporting Cristal. Consideran que no estuvieron bien, ya que regalaron los goles con los que el equipo terminó perdiendo. Pues muchos consideran que el partido no era para una derrota, no obstante al darle la facilidad al rival, era inevitable el resultado en contra.

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Hinchas contra Sosa y Yotún (Foto: X).

El cuestionamiento cada vez es más fuerte en contra de los jugadores de Sporting Cristal. Esto sin duda alguna tendrá que mejorar Paulo Autuori, quien va a afrontar un mes de abril bastante complicado. Recordemos que tendrá que enfrentar el torneo local y la Copa Libertadores. Lo cual ya parece que será muy complicado para ellos.

Sporting Cristal lejos de pelear arriba

Esta es una importante derrota para el cuadro de Sporting Cristal que ya está a 9 puntos de distancia del líder. En este caso, el conjunto de Los Chankas es el que se encuentra arriba en la tabla de posiciones, lo cual pone muy complicado a los ‘celestes’ en esta travesía por el primer lugar de la tabla de posiciones.

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Con el torneo internacional a la vuelta de la esquina, va a ser difícil que puedan estar concentrado en ambos certámenes. Por lo que podría terminar aun a más distancia si es que no logra comprometerse en dos torneos al mismo tiempo. Lo cual va a ser cuestión de tener un equipo comprometido, así como también una buena rotación y un poco de suerte con las lesiones.

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