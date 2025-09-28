El contundente respaldo a Yoshimar Yotún desde la interna de Sporting Cristal tras diversas críticas: “Estamos para apoyarlo”

El regreso a las canchas de Yoshimar Yotún no ha sido el más esperado por los hinchas de Sporting Cristal. El volante nacional volvió al fútbol profesional luego de 15 largos meses tras una lesión a la rodilla bastante perjudicial y que incluso luego se le complicó en otros aspectos de salud, pero esta situación parece estar costándole en demasía para demostrar el nivel que realmente necesita para marcar la diferencia en el equipo.

Claramente, un tiempo tan prolongado alejado de los campos de juego genera ciertas deficiencias físicas, técnicas y tácticas en cualquier futbolista, así que esta no es la excepción en Yoshimar Yotún. Pese a las duras críticas y a los últimos cuestionamientos recibidos por parte de los hinchas de Sporting Cristal, desde la interna de la institución han tomado la decisión de respaldar a como de lugar al capitán y máximo referente de la actual plantilla.

En esta oportunidad fue Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, quien tomó la palabra y evidenció cuál es el verdadero sentir en la interna de la institución respecto al presente futbolístico de un Yoshimar Yotún que sin duda alguna es consciente de los comentarios del aficionado celeste. Sin más ni menos, el directivo del club no dudó en apoyar y defender el nuevo proceso de adaptación por el que viene atravesando el volante de 35 años.

¿Cómo fue el más reciente respaldo de Julio César Uribe hacia Yoshimar Yotún?

“Si la gente que está dentro del fútbol no entiende que 15 meses de para y uno de recuperación, con el ritmo de ahora, es imposible. Entonces nosotros estamos para apoyarlo con todo lo que pueda necesitar, para ayudarlo a que se encuentre con el mejor ‘Yoshi’, que es lo que queremos todos. Lo necesitamos en ese nivel. Entendemos sus dificultades, pero como los otros, tiene nuestro respaldo de la directiva y del comando técnico”; comentó Julio César Uribe durante una de las últimas ediciones del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘.

De esta manera, queda clarísimo que en la interna de Sporting Cristal no existen dudas ni mucho menos incertidumbres en lo que realmente pueda llegar a ser la recuperación total de Yoshimar Yotún, hablando ahora netamente del aspecto futbolístico y ya no desde lo físico como era en el proceso tras lesionarse. Ahora, quedará en el jugador trabajar para ello y deberá esperar a la siguiente jornada del Torneo Clausura 2025 para hacerlo porque frente a Ayacucho FC no podrá estar presente ni como suplente.

¿Por qué Yoshimar Yotún no podrá jugar en el Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

Yoshimar Yotún no estará disponible en el partido entre Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 debido a que fue expulsado la semana anterior ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Así es, el capitán rimense recibió la tarjeta roja tras una dura falta en contra de Michael Rasmussen y tras la revisión del VAR tuvo que retirarse a los vestuarios, por lo que ahora estará ausente dentro de los planes del profesor Paulo Autuori.

