Pese a ser suplente en Universitario, la llamativa razón por la que Gabriel Costa sería renovado: “Es un tema de contrato”

Universitario de Deportes está más cerca que nunca del título nacional en este 2025 que automáticamente los convertiría en tricampeones del fútbol peruano. Claramente, los merengues representan ser el mejor equipo del torneo y tienen a jugadores que han marcado la diferencia. Dicho esto, también hay casos de quienes casi no han tenido actividad en este tramo final, tal y como es la situación de un Gabriel Costa que llamativamente sería renovado.

Así es. El atacante uruguayo nacionalizado peruano ha perdido bastante espacio durante las planificaciones estelares de Jorge Fossati. Si bien tuvo algunos minutos de competencia en el más reciente partido frente a Ayacucho FC en el Estadio Nacional, lo cierto es que no hizo mucho que digamos en la cancha y hoy en día muchos hinchas podrían sorprenderse de la verdadera razón por la que seguiría perteneciendo a Universitario de Deportes pensando en el 2026.

“Si es campeón con Universitario, se renovaría su contrato automáticamente, pero se le va a prestar a otro club. Es un tema de vínculo contractual. Estuvo lesionado un buen tiempo y volvió a lista hace varias fechas, pero no jugaba ni entraba”; fue la revelación compartida por el comunicador Gustavo Peralta durante la más reciente edición del programa deportivo ‘PBO Campeonísimo‘ respecto al futuro cercano que le espera al popular ‘Gaby’ en el equipo merengue.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Costa en este 2025 y por qué perdió tanto espacio en Universitario?

Recordemos que Gabriel Costa llegó a Universitario de Deportes a mediados de la temporada 2024 proveniente de Alianza Lima y en el papel se hablaba de un fichaje importante para el actual bicampeón del fútbol peruano. En su momento pudo llegar a tener buenos rendimientos y marcó diferencia como uno de los revulsivos del equipo, pero en este año no ha sido así ya que tan solo ha jugado 18 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores sin anotar un solo gol.

Hasta el momento lleva 3 asistencias brindadas en 334 minutos de competencia en la cancha. Además, una prolongada lesión lo apartó de sus mejores versiones en la actual temporada y por ello es que empezó a perder espacio dentro de las decisiones de un Jorge Fossati que claramente encontró un equipo titular junto a suplentes recurrentes que le dan soluciones en determinados momentos. Por ahora, el ‘Gaby’ no representa ser uno de ellos y pronto se iría a préstamo.

Las sensibles bajas de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes se alista para jugar frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, se medirán en el llamado clásico moderno del fútbol peruano y son los merengues quienes en la previa partirían con cierta desventaja ya que no podrán contar con dos jugadores claves en el equipo titular y que venían cumpliendo enormes rendimientos durante las últimas jornadas.

Estamos hablando de Jesús Castillo y de Andy Polo. El volante recibió tarjeta amarilla en el más reciente partido ante Ayacucho FC y con ello quedó suspendido para enfrentar a Sporting Cristal, su exequipo y en donde se formó futbolísticamente. Por otro lado, el carrilero crema fue expulsado frente al mismo rival por una agresión que fue detectada por el VAR. Es así que ambos jugadores se perderán el cotejo a jugarse el próximo 23 de octubre en el Estadio Nacional.

