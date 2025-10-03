Lleva 18 goles en la Liga 1 y la crítica de Jhonny Vidales luego de no ser convocado por Manuel Barreto: “La edad no tiene que ver”

La más reciente lista de convocados de la Selección Peruana sigue generando algunas críticas y también incertidumbres por los jugadores que fueron citados. Además, hay nombres que tranquilamente pudieron haber tenido la oportunidad de ser llamados por merecimientos tras una buena campaña en la Liga 1 2025, tal y como es el caso de un Jhonny Vidales que hasta el momento lleva 18 goles en la actual temporada vistiendo las camisetas de ADT de Tarma y FBC Melgar.

Si bien es cierto que ahora existe la premisa de que la Selección Peruana liderada interinamente por Manuel Barreto de cara al amistoso internacional frente a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida deberá encontrar un importante recambio generacional con varios jugadores jóvenes, para nadie es ninguna novedad que tranquilamente Jhonny Vidales pudo ser una de las novedades gracias al estupendo nivel que viene mostrando.

Frente a este panorama es que el propio atacante evidenció sus sensaciones luego de no integrar la lista de convocados de la Selección Peruana y en cierta manera cuestionó el tema de la edad que ahora mismo tanto se viene hablando en el ámbito deportivo local. Sin ánimos de generar conflicto o cuestionar las decisiones de Manuel Barreto, se puede apreciar que de todas maneras seguirá enfocado en sus planificaciones con FBC Melgar.

¿Qué dijo exactamente Jhonny Vidales sobre su ausencia en la Selección Peruana?

“Uno siempre se ilusiona, pero tranquilo porque sé que estamos en un tema de recambio, me parece bien. Estoy muy enfocado en Melgar y quiero terminar de la mejor manera este año. Sí, de repente, pero se ha demostrado que la edad no tiene nada que ver. Se ha demostrado en todo el mundo, pero tranquilo porque es la oportunidad de un recambio”; comentó Jhonny Vidales en conversación con ‘L1 MAX‘ luego del triunfo 2-0 de FBC Melgar frente a Cienciano en Arequipa.

De esta manera, el goleador del equipo arequipeño entiende y sentencia que el aspecto generacional no tiene mucho que ver en el rendimiento de los jugadores que ahora puedan estar en la Selección Peruana, aunque a la vez sostiene que en la interna de la Federación Peruana de Fútbol requieren de algunos cambios que ahora Manuel Barreto los viene liderando para darle un nuevo aire al equipo.

¿Qué otros jugadores importantes no fueron llamados a la Selección Peruana?

Así como Jhonny Vidales tranquilamente pudo ser convocado por Manuel Barreto para el amistoso internacional frente a Chile en Santiago, nombres como los de Pedro Aquino, Renato Tapia, Luis Abram y Pedro Gallese también pudieron ser parte de la lista oficial. Distintas situaciones de cada uno de ellos los alejaron de las planificaciones estelares de la Selección Peruana, sobre todo cuando por edad aún podrían rendir en buen nivel. Veremos si es que de cara a los próximos partidos del 2025 pueden volver a ser parte del equipo de todos.

