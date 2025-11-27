Mientras Universitario se interesó en Martín Távara, la decisión de último momento que tomó Sporting Cristal: “Muy cerca…”

Cuando todavía no termina la competencia en la Liga 1 2025, a pesar de que ya hay un campeón nacional, los rumores sobre fichajes y traspasos generan enorme tendencia en el medio local. Uno de los nombres más sonados era el de Martín Távara, quien vence contrato con Sporting Cristal a fin de año y que Universitario de Deportes se mostró interesado en sus servicios de cara al 2026.

Luego de diversas informaciones, recientemente se ha podido conocer cuál es el decisión de la directiva de Sporting Cristal respecto a la continuidad o no de Martín Távara en el club. Si bien en el pasado tuvo algunos pasajes de malos comportamientos e incluso de denuncias, en el último tiempo se ha dedicado solamente a jugar y viene siendo clave en las planificaciones de Paulo Autuori.

Por ello es que en el Rímac apuestan por su renovación y solo restan detalles para hacerlo oficial. “En el caso de Martín Távara, están muy cerca de llegar a un acuerdo para alargar el vínculo hasta fines del 2027″; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual el interés de la ‘U’ quedará de lado.

¿Por qué Sporting Cristal seguirá apostando por Martín Távara hasta el 2027?

Teniendo en cuenta que la directiva de Sporting Cristal apostará por la continuidad de Martín Távara hasta el año 2027, de acuerdo a la más reciente información expuesta, es muy probable que exista una conversación con Paulo Autuori al respecto. El volante viene siendo un habitual titular en el equipo y durante las últimas jornadas ha evidenciado un buen nivel en la Liga 1.

Además, siendo un canterano de la institución, en distintas ocasiones ha quedado clarísimo que confían en su talento ya que lo han apoyado a pesar de los escándalos negativos que protagonizó en el pasado. Finalmente, el factor netamente futbolístico prevalece ya que al lado de otros jugadores de renombre, tranquilamente, los celestes cuentan con el mejor mediocampo del país.

Los números y estadísticas de Martín Távara en esta temporada 2025

En lo que va de la presente temporada 2025 y vistiendo la camiseta de Sporting Cristal, Martín Távara ha disputado un total de 36 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales ha podido anotar 6 goles y dar 6 asistencias. Por ahora, se ha afianzado como uno de los volantes más importantes del torneo local y uno de los dotes más importantes que tiene es su gran pegada desde fuera del área y de balón parado. Es así que en el Rímac lo seguirán disfrutando.

