No fue Universitario: se supo el club grande de Liga 1 que llamó a Facundo Callejo para que sea su goleador

En las últimas horas, se conoció información clave sobre el futuro de Facundo Callejo, actual goleador de la Liga 1 y figura indiscutible de Cusco FC.

Si bien muchos vinculaban su nombre con Universitario de Deportes, el representante del delantero argentino confirmó que otro club grande del país fue el único que mostró interés por él.

Sporting Cristal fue el único que preguntó por Callejo

Heber Marchioni, agente del atacante, brindó declaraciones al diario ‘El Comercio’ en las que dejó claro que Sporting Cristal fue el único equipo que hizo contacto oficial antes de que Callejo renovara con Cusco FC.

Publicidad

Publicidad

“La única persona que me llamó en su momento (antes de renovar con Cusco) fue Harold Coronado, analista de Sporting Cristal, para consultarme sobre la situación de Callejo. Después, nadie más me llamó”, reveló Marchioni.

Pese a este interés, su representante aclaró que actualmente el jugador tiene la cabeza puesta en el elenco ‘imperial’: “Facundo Callejo tiene su cabeza en Cusco y los interesados en el jugador tendrán que hablar con Cusco”.

Facundo Callejo con camiseta de Cusco FC.

Publicidad

Publicidad

Callejo también es seguido desde el extranjero

Además del sondeo de Cristal, el representante de Callejo también confirmó que clubes del exterior han puesto la mira en el ‘9’. Entre ellos, equipos de Rusia y Emiratos Árabes, que ya realizaron contactos iniciales. Sin embargo, todas las propuestas fueron redirigidas a la directiva de Cusco FC.

Con 18 goles en la presente temporada, el artillero se ha ganado un lugar entre los máximos referentes del torneo local. Su regularidad y efectividad de cara al arco lo han convertido en una de las figuras más buscadas, pero por ahora, su continuidad depende únicamente del club cusqueño.