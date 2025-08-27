La llamativa razón por la que Facundo Callejo no llegaría a Universitario de cara al 2026: “La relación no…”

Si tenemos que hablar de uno de los mejores jugadores de la Liga 1 2025, sin duda alguna el nombre de Facundo Callejo genera consenso en el ámbito deportivo nacional. El goleador de Cusco FC representa ser una grata revelación y que incluso podría llegar a un equipo grande de la capital, como es el caso de Universitario de Deportes. Dicho esto, la situación a futuro no sería tan sencilla.

Fuente: Cusco FC

De acuerdo a distintos rumores e informaciones, se ha podido conocer que Facundo Callejo podría ser tentado desde la directiva de Universitario de Deportes pensando en la temporada 2025. Ahora, recientemente se filtró una revelación en donde ambas partes implicadas tendrían que afinar algunos detalles personales en cuanto a la relación que mantienen ahora.

“La relación entre Universitario y Cusco FC no es la mejor a partir de lo de Luis Ramos. Además, Callejo renovó y me parece que está un poco alta la cláusula. Vamos a ver”; fue la más reciente explicación del comunicador Gustavo Peralta durante la edición del programa ‘Hablemos de Max‘ y con lo cual quedaría cierto entendimiento de la razón que complicaría una futura negociación.

La renovación de Facundo Callejo y sus números con Cusco FC en este 2025

En el pasado mes de julio se pudo conocer oficialmente que Facundo Callejo firmó su renovación de contrato con Cusco FC hasta el mes de diciembre del año 2027, con lo cual el equipo imperial aseguró la estadía de uno de sus baluartes más importantes y que viene dando la hora en la presente temporada, además de colocar en el acuerdo una cláusula de salida bastante alta en lo económico.

Fuente: Cusco FC

Si bien no se ha podido conocer la cifra exacta, se sabe que podría complicar las intenciones de cualquier club interesado, como podría ser el caso de Universitario de Deportes. En cuanto al rendimiento del atacante argentino en este año 2025, lleva 23 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Sudamericana sumando un total de 18 goles y 2 asistencias en 1621 minutos de juego, con lo cual representa ser una de las cartas más poderosas para el profesor Miguel Rondelli.

¿Qué sucedió entre Luis Ramos y Universitario?

A mitad de este año, cuando el mercado de pases estaba habilitado en el fútbol peruano, se habló bastante sobre la posibilidad de que Luis Ramos pueda ser refuerzo de Universitario de Deportes. El actual delantero de América de Cali sigue perteneciendo legalmente a las filas de Cusco FC y el contacto tuvo que haber sido por dicho conducto, pero los indicios no llegaron a buen término.

Es más, el propio delantero peruano confirmó que sí existieron conversaciones al respecto y que finalmente su decisión también fue quedarse en el fútbol colombiano. A raíz de esta situación es que no habría una muy buena relación que digamos entre las directivas de la ‘U’ y el equipo imperial, con lo cual una posible negociación por los servicios de Facundo Callejo podrían dificultarse.

