Alianza Lima tomó tajante decisión sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras difusión de polémicos videos

Alianza Lima no se quedó en silencio ante la reciente polémica que involucra a dos de sus principales figuras. Jorge Zúñiga, presidente de la Asociación de Inversores Aliancistas por el Perú (antes Fondo Blanquiazul), fue el encargado de sentar la postura del club respecto a las salidas nocturnas de Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini.

Recordemos que, los hechos se dieron en la previa del decisivo encuentro ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. La situación generó revuelo en la interna y el dirigente ‘íntimo’ dejó en claro cuál es la visión de la institución frente a este tipo de situaciones.

La postura de Alianza Lima

Zúñiga se pronunció tras la difusión de los polémicos videos en los que aparecen Guerrero y Ceppelini, esto a pocos días del duelo frente al elenco ‘rimense’ y con el delantero peruano aún en proceso de recuperación por lesión.

El directivo no dudó en respaldar tanto al ‘Depredador’, criticado por aparecer bailando en un video mientras se recupera de una molestia en el tobillo, como al volante uruguayo, cuestionado por su bajo rendimiento y actitudes fuera del campo.

“Siempre ha habido campañas en contra de Alianza, porque obviamente es el equipo más grande del Perú. Después de las noticias políticas, el club Alianza Lima siempre será noticia”, señaló en diálogo con el programa ‘En Pared’ de TV Perú.

¿Qué dijo sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini?

Además, Zúñiga no evitó referirse a la situación de Paolo Guerrero y dio su opinión pese a las críticas que surgieron tras las imágenes del ‘9’ en una reunión junto a Ana Paula Consorte.

“Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso y profesional. Personalmente, nunca le he visto una conducta inapropiada. No podría juzgarlo por un video filtrado maliciosamente, con algunos episodios que podrían distorsionar lo ocurrido realmente”, explicó.

Posterior a ello, opinó sobre el mal momento futbolístico que traviesa Ceppelini, que incluso ha sido bastante criticado por la hinchada en los últimos meses.

“Pablo va a recuperar su nivel, él tiene que comprometerse como todos los deportistas, seguir la disciplina que todos los deportistas se comprometen a seguir, él va a lograr los objetivos, no me cabe duda”, sentenció.

