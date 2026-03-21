Oficial: Juan Reynoso dejó de ser DT de FBC Melgar tras malos resultados

Luego de resultados negativos en el inicio del Torneo Apertura 2026, con cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, la directiva de FBC Melgar decidió cortar el vínculo contractual con Juan Reynoso. A través de un comunicado oficial por medio de las redes sociales, el equipo arequipeño anunció dicha postura y anunció que Víctor Balta será el entrenador interino.

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Fuente: FBC Melgar.

“FBC Melgar informa que, de mutuo acuerdo entre el club y Juan Reynoso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa”; se aprecia en el comunicado.

Luego, FBC Melgar anunció el nombramiento del nuevo comando técnico. “Agradecemos a Juan y a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales. Asimismo, informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega“.

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Fuente: FBC Melgar.

Los resultados de Juan Reynoso al mando de FBC Melgar en este 2026

Hasta la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, FBC Melgar consiguió tan solo 11 puntos de 24 posibles. También es importante recalcar que el equipo arequipeño no logra un triunfo desde hace 5 jornadas, lo cual sin duda alguna habría sido un detonante más que importante para que la directiva toma la decisión de cortar el proyecto deportivo que venía liderando Juan Reynoso.

Ahora, respecto a los resultados conseguidos, FBC Melgar venció 2-0 a Cienciano en Arequipa, ganó 2-1 contra Sporting Cristal en Lima, goleó 4-0 a CD Moquegua, cayó 3-1 a FC Cajamarca, perdió 2-1 ante Los Chankas jugando de locales, perdieron 3-1 frente a Alianza Lima en Matute, empataron 0-0 con Atlético Grau e igualaron 1-1 frente a ADT en la ciudad de Tarma.

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Fuente: FBC Melgar.

Otro aspecto que de todas maneras se le cuestiona en demasía al equipo arequipeño tiene que ver con la temprana eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Cienciano. En un partido único disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el pasado 5 de marzo, los imperiales se impusieron 5-4 en penales luego del 1-1 en los 90′, con lo cual empezaron las duras críticas al DT.

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