Mientras Juan Reynoso no es opción para volver, se reveló si Universitario contactó a Martín Lasarte

Luego del buen triunfo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026, ahora en Universitario de Deportes respiran un nuevo aire y puedan planificar con mayor tranquilidad. La elección del próximo comando técnico es un tema pendiente, así que recientemente se ha podido conocer cuál es la situación de dos presuntos candidatos que suenan con fuerza, tales como Juan Reynoso y Martín Lasarte.

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Fuente: Universitario.

Tras la salida de Javier Rabanal y el actual interinato liderado por Jorge Araujo, quien por cierto al parecer viene recuperando algunas buenas versiones del equipo, en la interna de Universitario de Deportes decidieron ciertas cuestiones sobre el próximo entrenador. Lo llamativo es que Juan Reynoso no está en los planes de la directiva, mientras que Martín Lasarte sí estaría siendo analizado.

“Wilmer Robles, nuestro compañero y colega, habló con Martín Lasarte y le dijo que no había tenido ningún contacto con la ‘U’ y que tampoco lo habían ofrecido porque hoy le respondió lo mismo: ‘No tengo representante, yo me manejo directo. Estoy atento a que me llamen, pero por ahora no lo hicieron‘. Lo que sé es que en la ‘U’ han puesto su nombre ahí”; reveló el periodista Gustavo Peralta en la más reciente edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Martín Lazarte dijo que no ha tenido contacto con la U. Sin embargo, su nombre ha sido puesto en escritorio crema"



"Reynoso no va"#HablemosDeMAX



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En esta misma línea, la noticia se dio respecto a las intenciones que tiene la directiva de Universitario de Deportes sobre el nuevo entrenador que por ahora no contempla el regreso de uno que supo ser campeón nacional durante la temporada 2009. “Hay un plan A y hay un plan B porque lo de Fabián Bustos no avanza. En los próximos días, dependiendo de lo que diga Franco Velazco, tendremos más novedades. Juan Reynoso ya no, descartado“.

¿Cuál es la situación de Jorge Araujo al mando de Universitario?

Jorge Araujo fue designado como entrenador de Universitario de Deportes luego de la salida de Javier Rabanal. A la espera de la evaluación y confirmación de un nuevo comando técnico, las últimas informaciones aseguran que se mantendrá en el cargo hasta que la directiva así lo permita. Eso sí, le han comunicado de esta situación para que pueda estar al tanto durante el tiempo que siga en el cargo.

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En lo estrictamente deportivo, la ‘U’ levantó en juego y sobre todo en resultado cuando el día de ayer lograron imponerse por 4-2 ante Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. De la mano de Jorge Araujo es que el equipo viene mostrando una especie de nuevo despertar, así que veremos por cuál camino es que la directiva decide ir en lo que resta de la temporada.

🎙️ @Gustavo_p4: "Franco Velazco dijo que se le ha comunicado a Coco que se está buscando un comando técnico para la U".#HablemosDeMAX #universitario



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DATOS CLAVES

Universitario venció 4-2 a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, logrando su primer triunfo en el Grupo B bajo el mando de Jorge Araujo .

venció a por la Copa Libertadores, logrando su primer triunfo en el Grupo B bajo el mando de . Juan Reynoso ha sido descartado oficialmente por la directiva como opción para el banquillo merengue.

ha sido descartado oficialmente por la directiva como opción para el banquillo merengue. Martín Lasarte es evaluado como candidato, aunque el entrenador uruguayo confirmó que aún no ha recibido contacto formal del club.