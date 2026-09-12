Pablo Guede dio detalles de la sorpresiva decisión que tomó en el equipo titular de Alianza Lima para recibir a Universitario. Aseguró que el puesto está bien ganado por el volante.

Alianza Lima y Universitario de Deportes disputan una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El Estadio Alejandro Villanueva luce un marco imponente en un partido realmente clave para ambos equipos. Ahora, dentro de las novedades si nos referimos al equipo blanquiazul, no hay duda alguna de que la titularidad de Alessandro Burlamaqui realmente sorprendió a propios y extraños.

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Fuente: Alianza Lima.

Cualquiera hubiera pensado que jugadores como Alan Cantero o Jesús Castillo ganarían la pulseada para meterse al equipo titular de Alianza Lima para recibir esta noche a Universitario de Deportes, pero Pablo Guede junto a su comando técnico optaron por confiar en el volante nacional. Es así que justamente el estratega blanquiazul explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Sí, es una novedad. La verdad es que Burlamaqui, después de la lesión que tuvo y que no pudo hacer la pretemporada, estaba trabajando muy bien. Creo que los últimos dos partidos entró muy bien y se ganó la posibilidad de estar hoy en el once inicial”; explicó Pablo Guede en charla con L1 MAX en la previa del clásico respecto a lo que hizo el mediocampista para contar la oportunidad.

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Los números de Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima en esta temporada 2026

Es importante señalar y tener en cuenta que es la primera vez que Alessandro Burlamaqui es titular en Alianza Lima durante esta temporada 2026. Las lesiones lo perjudicaron en demasía, sobre todo la última que se dio a inicios de julio de cuando sufrió un desgarro de primer grado en el músculo psoas (iliopsoas) y en base a ello es que perdió regularidad dentro de las planificaciones del equipo.

Frente a esta situación, Alessandro Burlamaqui tan solo ha disputado un total de 10 partidos en la Liga 1 2026. No tienes goles anotados ni tampoco registra asistencias de por medio, así que lleva un 9% de minutos en cancha hasta el momento. Hoy tiene la oportunidad de ser parte del equipo inicial de los victorianos, así que las expectativas de los hinchas es que pueda destacar.

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Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

DATOS CLAVES

Alessandro Burlamaqui fue la gran sorpresa titular en Alianza Lima ante Universitario .

fue la gran sorpresa titular en ante . Pablo Guede confirmó la primera titularidad del volante en la temporada 2026.

confirmó la primera titularidad del volante en la temporada 2026. 10 partidos ha disputado el mediocampista Alessandro Burlamaqui durante la Liga 1 2026.