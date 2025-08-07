Es tendencia:
Paolo Guerrero sorprende con pícaro saludo a Universitario y enciende el debate en todo el Perú

El ‘Depredador’ no tardó nada en enviar un saludo al cuadro crema por su aniversario, pero les dejó un dardo.

Por Aldo Cadillo

© Liga 1.Paolo Guerrero y Universitario.

Este jueves 7 de agosto Universitario cumple 101 años y el cuadro crema ha recibido varios saludos. Si bien los clubes del Perú se sumaron desde temprano al festejo con felicitaciones, todos están a la expectativa de lo que pondrá Alianza Lima. En ese sentido, Paolo Guerrero fue el primero en hablar al ser consultado por el momento.

Paolo Guerrero habló de varios temas luego de salir del último entrenamiento con Alianza Lima. Estando en agenda la evolución de su lesión, la llegada del defensa Gianfranco Chávez y el aniversario de Universitario, el delantero de 41 años mandó un saludo para los cremas de forma muy pícara.

Ante las cámaras de los medios de prensa luego de haber salido del último entrenamiento de Alianza Lima, Paolo Guerrero le mandó un saludo a Universitario y les dejó un dardo: “Desearles lo mejor, pero Alianza sigue siendo el más grande”.

Tomando también la palabra sobre la llegada del defensa Gianfranco Chávez, el delantero Paolo Guerrero habló sobre el fichaje de Alianza Lima por un jugador de Sporting Cristal: “Muy bien lo ha recibido el grupo, tiene buena proyección y creo que hará su aporte”.

Imagen
Guerrero entrenando con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿Cómo va la lesión de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero también habló sobre la lesión que lo afecta. Dando una buena y una mala noticia, el ‘Depredador’ dejó en claro que se viene recuperando, pero que todavía tiene para un tiempo más: “Estoy tratando de volver lo antes posible, la lesión del tobillo ya la superé”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Terminando su vínculo al final de la temporada, tanto el delantero como el cuadro íntimo verán cuál es la decisión que toman y si se le renueva por un año más.

