Periodista hace polémica publicación tras derrota de Cusco FC que favorece a Universitario: “Amerita una investigación”

La fecha sabatina del Torneo Clausura 2025 comenzó con una tremenda sorpresa para todos los hinchas. La caída de Cusco FC es algo que nadie estaba esperando, el cuadro ‘dorado’ por lo general es bastante fuerte tanto de local como de visitante. Por eso terminó siendo algo inesperado la victoria de los Chankas FC.

Si bien en la derrota no se vio nada extraño, un periodista en sus redes sociales decidió hacer una fuerte acusación. Mencionando que los cusqueños habían entregado el partido. Esto claro teniendo en cuenta que Universitario de Deportes sería el gran beneficiado con esta inesperada derrota.

¿Quién acusa a Cusco FC de entregar el partido?

Se trata del periodista Evaristo Cruz, quien en la red social X no tuvo reparo en hacer esta grave acusación contra Cusco FC. Mencionando que debería haber una investigación entorno a este partido que para él fue bastante extraño. Más aun por una tarjeta roja que terminó condicionando el partido en los minutos finales de la contienda.

“Vergonzoso como entregó el partido, Cusco FC. VERGONZOSO. La roja que se hace sacar Da Silva es realmente incomprensible. Partido rarisimo, amerita una investigación. Pobre mi fútbol peruano!”, fue la grave acusación que se dio.

El cuadro dirigido por Miguel Rondelli viene de más a menos en este Torneo Clausura. Pues comenzó siendo invencible, pero en estas últimas fechas su rendimiento ha ido bajando considerablemente. De los últimos cuatro partidos que disputó, terminó perdiendo en tres de ellos. ADT, Universitario de Deportes y ahora Chankas FC han sido sus verdugos.

¿Cómo queda el Torneo Clausura con la derrota de Cusco FC?

Esta derrota de Cusco FC termina siendo importante para las aspiraciones de Universitario de Deportes. Que si bien ya dependían de ellos mismos para ganar el Torneo Clausura, ahora podrían llegar a sacar una mayor ventaja que los permita estar más tranquilos por si se les presenta un traspié en el camino hacia el título.

Se ponen a cinco puntos de los cusqueños que eso sí, por ahora tienen un partido menos que los ‘cremas’. Ya que este fin de semana los dirigidos por Jorge Fossati llegarán a los 12 juegos, mientras los ‘dorados’ tienen 11.

Así va quedando la tabla del Torneo Clausura 2025:

