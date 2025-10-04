¿Todos juegan para Universitario? Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras la derrota de Cusco FC y Cristal

El Torneo Clausura está entrando a la recta final y la pelea por el primer lugar está al rojo vivo. En la fecha número 13 se han dado partidos de alto impacto que podrían definir el torneo nacional. Por lo que se viene una definición intensa hasta el final.

Todo comenzó en Cutervo con el encuentro entre Comerciantes Unidos ante UTC. Juego de alto impacto que se definió en el primer tiempo. Jarlín Quintero puso el primero a los 10 para el ‘Gavilán’. Pero José Antonio Parodi y Matías Sen se encargaron de darle vuelta al resultado.

Este sábado Chankas CYC dio la gran sorpresa con un triunfo que podría definir el torneo nacional. Pues Cusco FC fue vencido en condición de visitante con un contundente 2-1. Juan Tévez puso el primero a los 5 para los cusqueños, pero José Manzaneda e Isaac Camargo le dieron vuelta al resultado.

Después Sporting Cristal fue sorprendido en un partidazo contra ADT en Tarma. Por parte de los locales Mauro Da Luz fue el que consiguió anotar todos los goles para su equipo con 3 anotaciones, mientras Santiago González y Leandro Sosa pusieron los otros tantos para el 3-2 final.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Acumulado

Los resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura

Así se van dando los resultados del Torneo Clausura en esta jornada número 13 con emocionantes partidos.

Viernes 3 de octubre:

Comerciantes Unidos 2-1 UTC

Sábado 4 de octubre:

Chankas 2-1 Cusco

ADT 3-2 Sporting Cristal

Sport Boys vs Sport Huancayo

Domingo 5 de octubre:

Alianza Universidad vs. Alianza Lima

Atlético Grau vs. Melgar

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

Universitario vs. Juan Pablo II College

