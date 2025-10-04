El llamativo aviso de Jorge Fossati por si Álex Valera queda nuevamente fuera de la Selección Peruana: “Especulaciones absurdas”

Para nadie es ninguna novedad que actualmente Álex Valera es el mejor delantero del balompié nacional y por ello es que merece un lugar importante en la nueva Selección Peruana que ahora lidera técnicamente Manuel Barreto. Si bien en el pasado reciente tuvo algunos inconvenientes que generaron diversas habladurías y rumores de sus decisiones, ahora fue Jorge Fossati quien advirtió una posible situación en donde el goleador pueda queda fuera del equipo.

Fuente: La Bicolor

Claramente, Jorge Fossati conoce muy bien las condiciones y las aptitudes de un Álex Valera que de todas maneras deberá tener una revancha muy importante con camiseta de la Selección Peruana. Ahora mismo no se habla de que pueda alejarse nuevamente de las planificaciones de Videna por cuestiones personales como se dijo antes, sino más bien se refiere un aspecto netamente físico por el que le costaría lo mejor de su rendimiento en el próximo amistoso ante Chile.

“Espero que Valera pueda llegar en condiciones. No está totalmente recuperado. No lo saqué porque estaba jugando mal, andaba con una molestia. Lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”; expresó Jorge Fossati en una reciente conversación con los medios deportivos locales sobre la condición física del goleador de Universitario de Deportes y en cuanto a cómo podría desempeñarse en la Selección Peruana.

¿Existe un peligro real de que Álex Valera quede fuera de la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que Álex Valera es el mejor delantero que tiene hoy en día la Selección Peruana y que Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, se ha podido conocer que está en duda su participación con el equipo merengue y por ende podría complicarse la situación a los entrenamientos que se vienen la próxima semana en Videna bajo la atenta mirada de Manuel Barreto y su comando técnico.

“Sobre Alex Valera: Como señaló Jorge Fossati, el delantero jugó con dolor ante Alianza Atlético y por eso fue cambiado. Hoy no entrenó y y fue sometido a dos horas de terapia. Mañana se le probará si es que puede hacer fútbol. Si el dolor persiste, no se le arriesgará”; reveló el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto al complicado presente físico que atraviesa el goleador de la ‘U’ y de la Blanquirroja.

Fuente: Gustavo_p4

El posible 11 titular de Manuel Barreto para enfrentar a Chile

La Selección Peruana visitará a la Selección Chilena el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Bicentenario de La Florida en la ciudad de Santiago, así que Manuel Barreto podría alistar el siguiente equipo titular para darle renovación, frescura y un poco de experiencia al grupo: Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Álex Valera.

