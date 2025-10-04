Mientras Universitario y Sport Boys sacaron camisetas por octubre, esta fue la respuesta de Alianza Lima: “La única…”

Octubre es un mes especial para muchos peruanos, no solo por la tradición del Señor de los Milagros, sino también por cómo este fervor religioso se refleja en el fútbol. Como ya es costumbre, varios clubes han lanzado camisetas conmemorativas con el color morado, y entre ellos están Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport Boys. Sin embargo, el club íntimo decidió marcar la diferencia con un mensaje que no pasó desapercibido.

El mensaje de Alianza: “La única morada del pueblo”

Semanas atrás, Alianza Lima fue el primer club en presentar su camiseta conmemorativa en tono morado, como parte de su ya tradicional homenaje al Cristo Moreno.

Pero en las últimas horas, el club ‘íntimo’ volvió a publicar una imagen de la indumentaria en su cuenta oficial de X (antes Twitter), esta vez con una frase que no pasó desapercibida: “La única morada del pueblo”.

El mensaje, acompañado por una foto de la camiseta ya conocida, fue interpretado por muchos hinchas como una indirecta directa hacia Universitario y Sport Boys, que también lanzaron camisetas moradas, generando debate en redes sobre cuál equipo tiene más arraigo con esta tradición.

Universitario y Sport Boys también se vistieron de morado

La ‘U’ presentó recientemente una camiseta alternativa en tono morado con detalles cremas, lo que causó revuelo tanto por su diseño como por el simbolismo. Lo mismo ocurrió con Sport Boys, que también decidió sumarse al homenaje con una indumentaria especial por el mes de octubre.

Aunque el gesto de ambos clubes fue bien recibido por parte de sus hinchas, la publicación de Alianza Lima fue vista como una forma de marcar territorio y recordar que, para muchos, la conexión más fuerte entre el fútbol peruano y el mes morado la tiene el cuadro ‘blanquiazul’.

