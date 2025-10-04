¿Se jugará con liguilla y 7 extranjeros? Así será el formato de la Liga 1 en el 2026

Estas semanas se ha hablado mucho de lo que será el nuevo formato de la Liga 1 para el próximo año 2026. Son muchas las propuestas que se han dado al aire, como por ejemplo el sistema de juego de la Liga MX, en la que se juega una etapa regular y tras ello se define al ganador por una Liguilla. Pues ya se conoció como terminará siendo este nuevo certamen.

Muchos hinchas han tenido opiniones divididas sobre el nuevo formato. Pues algunos quieren tener el estilo europeo o brasileño. En donde se juega solo un torneo, con dos vueltas y el que tiene más puntos sale campeón. Por otro lado, algunos quieren algo diferente en busca que se pueda dar más emoción al torneo.

José Carabalí con Sergio Peña (Foto: Liga 1).

¿Cómo se terminará jugando la Liga 1 en el 2026?

El periodista deportivo Gustavo Peralta mediante sus redes sociales dio a conocer las novedades que tendrá el fútbol peruano el próximo. Descartando por completo el formato que se habló del fútbol mexicano o argentino. Se mantendrá como se ha venido jugando en los últimos años.

“Tal como informamos días atrás, el torneo 2026 tendrá los mismos parámetros que los torneos 2023 y 2024. No tendrá innovaciones confusas y menos que sea parecido al torneo mexicano o argentino“, fue lo que primero dio a conocer.

Otro tema del que se habló mucho es el aumento de extranjeros permitidos, pues esto no tendrá variaciones por ahora. Se mantiene con solo 6 cupos como se ha venido jugando desde el año pasado.

“¿Serán finalmente 7 extranjeros para el torneo 2026? Se mantendrán los 6 cupos de foráneos pero el equipo que no tenga nacionalizados en su plantilla (ninguno) podrá sumar un extranjero más buscando darle equilibrio a la competencia”, explicó.

Mientras tanto, la gran novedad se dará en la obligación de los equipos a tener un jugador menos de 20 años en su convocatoria. Esto será con la idea de promover un poco a los jóvenes, pero la famosa bolsa de minutos no volverá por el momento.

“No habrá bolsa de minutos pero sí se obligará a que un jugador Sub-19 integre la lista de 20 jugadores”, sentenció.

Así se jugará la Liga 1 2026 (Foto: X).

¿Cómo los equipos saldrán campeón en la Liga 1 2026?

En este caso, la Liga 1 vuelve al formato que ya se conocía en anteriores años. Es decir, que para salir campeón hay hasta 3 opciones para lograrlo. La primera y la que hace que dependa de un mismo club es ganar tanto el Apertura como el Clausura, de esta forma automáticamente se adjudica el título de campeón, como Universitario de Deportes en el 2024.

La segunda opción es ganar cualquiera de los 2 torneos, esto le da un lugar en la semifinal o final y con opciones a ser campeón nacional. Por último, está ser el mejor equipo en el acumulado. En caso que uno de los 2 primeros del acumulado no sean campeones del Apertura o Clausura, entrará a las semifinales. Esto ya ocurrió en el año 2022 con Sporting Cristal, que fue el 1 del acumulado, pero no logró ningún torneo. Al final Melgar y Alianza Lima definieron el título nacional.

