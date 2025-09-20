Pese a la victoria agónica, los hinchas de Universitario arremetieron con un referente: “ya no debe jugar”

Universitario de Deportes logró un agónico triunfo por el Torneo Clausura ante UTC en Trujillo. Pero este encuentro más que dar felicidad a los ‘cremas’, ha dejado preocupado a varios de los hinchas que no están conforme con algunos jugadores. No obstante, uno de los referentes terminó siendo el más criticado por su bajo rendimiento.

Álex Valera fue el gran héroe de la noche en ‘Tienda Crema’. Gracias a sus 2 goles consiguieron vencer a los cajamarquinos que pusieron resistencia hasta el último minuto. Pero errores terminaron dejando a los de Ate con la posibilidad de llevarse tres puntos que parecen ser de oro por la forma en la que se logró.

Esto ha hecho que el hinchad de Universitario de Deportes en las redes reniegue más de la cuenta. Por lo que hay un referente que está siendo duramente criticado, incluso varios piden que ya no vuelva a jugar en el conjunto de Jorge Fossati.

Jairo Vélez ante UTC (Foto: Liga 1).

¿Quién es el referente más criticado de Universitario de Deportes?

No es otro más que Aldo Corzo, el capitán del equipo volvió a quedar expuesto en un partido que parecía controlado desde el principio. Pero debido a deficiencias en su juego, terminó haciendo un partido bastante bajo que le terminó incluso costando un gol que pudo arruinarles la noche.

Por ese motivo, desde las redes los hinchas no han dejado de criticarlo pues lo ven en un nivel bajo. Ya no es el referente que alguna vez llegó a ser en el once titular. Hoy las ganas ya no le terminan ayudando a contrarrestar a los defensas rivales, sino más bien lo exponen ante todos.

Hinchas molestos con Aldo Corzo (Foto: X).

La lesión de Anderson Santamaría le terminó abriendo el camino en el once titular a Corzo, pero no lo ha sabido aprovechar. Por ahora es un jugador que tiene limitaciones y que probablemente en los partidos importantes sea sentado con la vuelta del ex jugador de Puebla y Atlas.

A pesar de ser uno de los referentes del equipo, en este juego Jorge Fossati no dudó en los minutos finales sacrificarlo para que ingrese Diego Churín. Dejando en clave que no tuvo su mejor partido, algo que ya viene constantemente pasando y que por ese motivo su popularidad en la hinchada bajó consideramente.

Una final adelantada en el Monumental

El sábado 27 de setiembre se jugará posiblemente un partido que puede ser vital para la definición del Torneo Clausura. Universitario de Deportes en el Monumental recibirá a Cusco FC, rival que viene siendo de los mejores conjuntos del torneo nacional. Por lo pronto con un partido menos está en el segundo puesto con 19 unidades, 2 menos que la ‘U’ con 21.

Este juego podría ser el que defina el torneo, por lo que será un choque importante para ambos elencos a falta de menos de la mitad de partidos de este Clausura 2025.

