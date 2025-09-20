Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el UTC 1-2 Universitario

UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes se vieron las caras el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. El resultado final refleja lo que ocurrió en el campo de juego y si bien en la previa del encuentro se habló bastante del recinto deportivo en donde esta noche el equipo local eligió para recibir a los merengues, claramente en el trámite se pudo apreciar la intención de ambos equipos por quedarse con la victoria y fueron los visitantes quienes lo lograron.

En cuanto a cómo se dio el partido en el Estadio Mansiche de Trujillo en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, durante el primer tiempo fue Universitario de Deportes quien de alguna manera tomó la iniciativa y a los 32 minutos de juego apareció Álex Valera para decretar el 0-1 parcial. Desde dicho momento, los cremas se sintieron mucho más cómodos en el campo de juego.

Ya en el segundo tiempo el ritmo cambiaría un poco, sobre todo cuando UTC de Cajamarca fue capaz de igualar el partido cuando a los 67 minutos de juego llegó Erinson Ramírez para poner el 1-1 del partido. Es más, a los 86′ se dio la ventaja de los locales, aunque la acción sería anulada por posición adelantada de Jarlín Quintero. Como suerte del posible campeón, volvería Álex Valera para poner el 1-2 a los 98′ y con lo cual el resultado quedaría a favor de los merengues.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 21 9 6 3 0 +9 2 Cusco FC 19 7 6 1 0 +8 3 Deportivo Garcilaso 17 9 4 5 0 +6 4 Sporting Cristal 15 8 4 3 1 +10 5 Cienciano 12 8 3 3 2 +5 6 Alianza Lima 12 8 3 3 2 +1 7 Los Chankas 12 7 4 0 3 -3 8 Comerciantes Unidos 11 8 3 2 3 0 9 Atlético Grau 10 8 3 1 4 0 10 Melgar 10 9 2 4 3 -2 11 ADT 10 8 3 1 4 -4 12 Alianza Universidad 10 9 3 1 5 -6 13 Juan Pablo II College 9 7 2 3 2 -1 14 Sport Huancayo 9 9 2 3 4 -3 15 Alianza Atlético 7 7 1 4 2 0 16 Ayacucho 7 8 2 1 5 -4 17 Sport Boys 5 9 1 2 6 -8 18 UTC Cajamarca 2 8 0 2 6 -8

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025

POS EQUIPOS PTS PP PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 60 27 18 6 3 35 2 Cusco 53 25 16 5 4 22 3 Alianza Lima 49 26 14 7 5 13 4 Sporting Cristal 47 26 14 5 7 17 5 Deportivo Garcilaso 44 27 12 8 7 15 6 Alianza Atlético 41 25 12 5 8 10 7 Melgar 41 27 10 11 6 6 8 Sport Huancayo 39 27 11 6 10 -1 9 Cienciano 35 26 8 11 7 9 10 Los Chankas 35 25 9 8 8 -4 11 ADT 34 26 9 7 10 -10 12 Atlético Grau 32 26 8 8 10 -1 13 Juan Pablo II College 28 25 7 7 11 -9 14 Sport Boys 25 27 6 7 14 -10 15 Comerciantes Unidos 22 26 5 7 14 -14 16 Ayacucho 22 26 6 4 16 -17 17 Alianza Universidad 21 27 5 6 16 -23 18 UTC Cajamarca 21 26 5 6 15 -25

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Sábado 20 de septiembre

UTC 1-2 Universitario | Estadio Mansiche

Domingo 21 de septiembre

Melgar vs. Los Chankas | 13:00 | Estadio Monumental UNSA

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio Juan Pablo II

Sport Huancayo vs. Cienciano | 17:30 | Estadio IPD Huancayo

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC | 15:00 | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs. ADT | 19:15 | Estadio Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs. Atlético Grau | 19:30 | Estadio Miguel Grau

Descansan

Alianza Universidad de Huánuco

Deportivo Garcilaso

