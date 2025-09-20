Es tendencia:
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el UTC 1-2 Universitario

'Cajamarquinos' y 'Merengues' se enfrentaron esta noche en el Estadio Mansiche de Trujillo, por lo cual veremos cómo se movieron las tablas de posiciones.

Por Renato Pérez

UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.
© Liga1 Te Apuesto.UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025.

UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes se vieron las caras el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. El resultado final refleja lo que ocurrió en el campo de juego y si bien en la previa del encuentro se habló bastante del recinto deportivo en donde esta noche el equipo local eligió para recibir a los merengues, claramente en el trámite se pudo apreciar la intención de ambos equipos por quedarse con la victoria y fueron los visitantes quienes lo lograron.

En cuanto a cómo se dio el partido en el Estadio Mansiche de Trujillo en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, durante el primer tiempo fue Universitario de Deportes quien de alguna manera tomó la iniciativa y a los 32 minutos de juego apareció Álex Valera para decretar el 0-1 parcial. Desde dicho momento, los cremas se sintieron mucho más cómodos en el campo de juego.

Ya en el segundo tiempo el ritmo cambiaría un poco, sobre todo cuando UTC de Cajamarca fue capaz de igualar el partido cuando a los 67 minutos de juego llegó Erinson Ramírez para poner el 1-1 del partido. Es más, a los 86′ se dio la ventaja de los locales, aunque la acción sería anulada por posición adelantada de Jarlín Quintero. Como suerte del posible campeón, volvería Álex Valera para poner el 1-2 a los 98′ y con lo cual el resultado quedaría a favor de los merengues.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes219630+9
2Cusco FC197610+8
3Deportivo Garcilaso179450+6
4Sporting Cristal158431+10
5Cienciano128332+5
6Alianza Lima128332+1
7Los Chankas127403-3
8Comerciantes Unidos1183230
9Atlético Grau1083140
10Melgar109243-2
11ADT108314-4
12Alianza Universidad109315-6
13Juan Pablo II College97232-1
14Sport Huancayo99234-3
15Alianza Atlético771420
16Ayacucho78215-4
17Sport Boys59126-8
18UTC Cajamarca28026-8

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025

POSEQUIPOSPTSPPPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes6027186335
2Cusco5325165422
3Alianza Lima4926147513
4Sporting Cristal4726145717
5Deportivo Garcilaso4427128715
6Alianza Atlético4125125810
7Melgar4127101166
8Sport Huancayo392711610-1
9Cienciano352681179
10Los Chankas3525988-4
11ADT34269710-10
12Atlético Grau32268810-1
13Juan Pablo II College28257711-9
14Sport Boys25276714-10
15Comerciantes Unidos22265714-14
16Ayacucho22266416-17
17Alianza Universidad21275616-23
18UTC Cajamarca21265615-25

Así se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Sábado 20 de septiembre

  • UTC 1-2 Universitario | Estadio Mansiche
Domingo 21 de septiembre

  • Melgar vs. Los Chankas | 13:00 | Estadio Monumental UNSA
  • Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio Juan Pablo II
  • Sport Huancayo vs. Cienciano | 17:30 | Estadio IPD Huancayo
  • Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre

  • Alianza Atlético vs. Ayacucho FC | 15:00 | Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs. ADT | 19:15 | Estadio Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs. Atlético Grau | 19:30 | Estadio Miguel Grau

Descansan

  • Alianza Universidad de Huánuco
  • Deportivo Garcilaso
