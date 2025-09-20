Lo ganó al minuto 98: así fue el gol agónico de Álex Valera para el triunfo 2-1 de Universitario ante UTC

Universitario se permite seguir firme en la pelea por el título nacional. Es que le ganó a UTC en Trujillo por 2-1 con un doblete de Álex Valera. El segundo tanto del delantero ‘crema’ fue al minuto 98 en la última del partido para desatar una alegría desmesurada de parte de jugadores, cuerpo técnico y hasta dirigentes.

UTC falló en la última jugada. De una pelota profunda, un mal cabezazo hacia atrás de Luis Álvarez permitió que Álex Valera quede mano a mano con el arquero Diego Campos. Le rompió el arco para romper el empate y decretar el triunfo 2-1.

Festejo desmesurado por parte de Valera, quien se sacó la camiseta y lo fue a festejar con el público de la U que se acercó al Estadio Mansiche de Trujillo. Luego de ello, recibió la tarjeta amarilla y se terminó el partido. Todos lo fueron a buscar al atacante número 20 crema, incluso parte del cuerpo técnico y hasta el director deportivo Álvaro Barco.

No es por el rival que se debió este festejo, sino por supuesto por la manera de ganarlo y, además, por el hecho de que haya sido Álex Valera. Es que ha sido muy criticado y cuestionado por su falta de gol, por su cruce con Hernán Barcos en el clásico ante Alianza Lima y por el hecho de no jugar para la Selección Peruana en la última convocatoria (por lesión).

El fuerte mensaje de Álex Valera tras su doblete ante UTC

Álex Valera habló con L1 Max luego de su doblete ante UTC, al ser considerado la figura del partido. En sus declaraciones, evidenció su felicidad por el doblete, por el triunfo de visitante y por el hecho de que Universitario siga peleando arriba.

“Creo que este triunfo es lindo porque todavía con esto nos ayuda a seguir en la punta, pudimos sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros por esforzarnos hasta el último“, fueron sus primeras declaraciones al periodista Gustavo Peralta.

Y agregó: “Sí, así es el fútbol. No hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado. Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más”.

En tanto, su mensaje para sus críticos fue el siguiente: “Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos“.

Universitario se sube al primer lugar del Torneo Clausura 2025

Universitario logró un triunfo 2-1 ante UTC, que le permite ser líder del Torneo Clausura 2025 con dos partidos más sobre Cusco FC, que debe jugar este lunes su partido de la fecha 10. En tanto, el conjunto de Cajamarca sigue en el último lugar y se complica con el descenso.

POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 21 9 6 3 0 +9 2 Cusco FC 19 7 6 1 0 +8 3 Deportivo Garcilaso 17 9 4 5 0 +6 4 Sporting Cristal 15 8 4 3 1 +10 5 Cienciano 12 8 3 3 2 +5 6 Alianza Lima 12 8 3 3 2 +1 7 Los Chankas 12 7 4 0 3 -3 8 Comerciantes Unidos 11 8 3 2 3 0 9 Atlético Grau 10 8 3 1 4 0 10 Melgar 10 9 2 4 3 -2 11 ADT 10 8 3 1 4 -4 12 Alianza Universidad 10 9 3 1 5 -6 13 Juan Pablo II College 9 7 2 3 2 -1 14 Sport Huancayo 9 9 2 3 4 -3 15 Alianza Atlético 7 7 1 4 2 0 16 Ayacucho 7 8 2 1 5 -4 17 Sport Boys 5 9 1 2 6 -8 18 UTC Cajamarca 2 8 0 2 6 -8

