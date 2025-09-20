Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Lo ganó al minuto 98: así fue el gol agónico de Álex Valera para el triunfo 2-1 de Universitario ante UTC

Álex Valera anotó su doblete personal y le dio el triunfo a la 'U' en la última del partido ante UTC.

Por Hugo Avalos

Álex Valera y su festejo por el doblete ante UTC.
© L1 MaxÁlex Valera y su festejo por el doblete ante UTC.

Universitario se permite seguir firme en la pelea por el título nacional. Es que le ganó a UTC en Trujillo por 2-1 con un doblete de Álex Valera. El segundo tanto del delantero ‘crema’ fue al minuto 98 en la última del partido para desatar una alegría desmesurada de parte de jugadores, cuerpo técnico y hasta dirigentes.

UTC falló en la última jugada. De una pelota profunda, un mal cabezazo hacia atrás de Luis Álvarez permitió que Álex Valera quede mano a mano con el arquero Diego Campos. Le rompió el arco para romper el empate y decretar el triunfo 2-1.

Tweet placeholder
Publicidad

Festejo desmesurado por parte de Valera, quien se sacó la camiseta y lo fue a festejar con el público de la U que se acercó al Estadio Mansiche de Trujillo. Luego de ello, recibió la tarjeta amarilla y se terminó el partido. Todos lo fueron a buscar al atacante número 20 crema, incluso parte del cuerpo técnico y hasta el director deportivo Álvaro Barco.

No es por el rival que se debió este festejo, sino por supuesto por la manera de ganarlo y, además, por el hecho de que haya sido Álex Valera. Es que ha sido muy criticado y cuestionado por su falta de gol, por su cruce con Hernán Barcos en el clásico ante Alianza Lima y por el hecho de no jugar para la Selección Peruana en la última convocatoria (por lesión).

El fuerte mensaje de Álex Valera tras su doblete ante UTC

Álex Valera habló con L1 Max luego de su doblete ante UTC, al ser considerado la figura del partido. En sus declaraciones, evidenció su felicidad por el doblete, por el triunfo de visitante y por el hecho de que Universitario siga peleando arriba.

Publicidad

Creo que este triunfo es lindo porque todavía con esto nos ayuda a seguir en la punta, pudimos sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros por esforzarnos hasta el último“, fueron sus primeras declaraciones al periodista Gustavo Peralta.

¿Se queda o se va? Franco Velazco reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario

ver también

¿Se queda o se va? Franco Velazco reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario

Y agregó: “Sí, así es el fútbol. No hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado. Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más”.

En tanto, su mensaje para sus críticos fue el siguiente: “Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos“.

Publicidad
Tweet placeholder

Universitario se sube al primer lugar del Torneo Clausura 2025

Universitario logró un triunfo 2-1 ante UTC, que le permite ser líder del Torneo Clausura 2025 con dos partidos más sobre Cusco FC, que debe jugar este lunes su partido de la fecha 10. En tanto, el conjunto de Cajamarca sigue en el último lugar y se complica con el descenso.

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes219630+9
2Cusco FC197610+8
3Deportivo Garcilaso179450+6
4Sporting Cristal158431+10
5Cienciano128332+5
6Alianza Lima128332+1
7Los Chankas127403-3
8Comerciantes Unidos1183230
9Atlético Grau1083140
10Melgar109243-2
11ADT108314-4
12Alianza Universidad109315-6
13Juan Pablo II College97232-1
14Sport Huancayo99234-3
15Alianza Atlético771420
16Ayacucho78215-4
17Sport Boys59126-8
18UTC Cajamarca28026-8
Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Pese a la victoria agónica, los hinchas de Universitario arremetieron con un referente: “ya no debe jugar”
Liga 1

Pese a la victoria agónica, los hinchas de Universitario arremetieron con un referente: “ya no debe jugar”

Tras brillar en Trujillo, la respuesta de Valera a quienes cuestionan su profesionalismo: "Lo demás no me importa"
Liga 1

Tras brillar en Trujillo, la respuesta de Valera a quienes cuestionan su profesionalismo: "Lo demás no me importa"

Así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025 tras el UTC 1-2 'U'
Liga 1

Así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025 tras el UTC 1-2 'U'

No solo Felipe Chávez: el otro alemán que pide Selección con tremendo partidazo
Selección Peruana

No solo Felipe Chávez: el otro alemán que pide Selección con tremendo partidazo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo