EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-1 UTC por el Torneo Clausura 2025 vía L1 Max y Fútbol Libre: gol de Erinson Ramírez

La Liga 1 continua este fin de semana con un emocionante juego por la fecha número 10 del Torneo Clausura. En esta oportunidad UTC se medirá ante Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo. Duelo que dará inicio desde las 19:00 horas de Perú y la transmisión será por L1 Max. Pero podrás seguir todos los acontecimientos por Bolavip Perú.
En lo que va de del Clausura, UTC no sabe lo que es ganar y es el único equipo que no lo ha logrado en este segundo torneo del año. Tan solo ha conseguido dos empates frente a Juan Pablo II College y Sporting Cristal. El primero en condición de local y el segundo de visitante. Sus otros cinco encuentros terminaron en derrota.
Por otro lado, Universitario de Deportes tiene la consigna de volver a lo alto de la tabla de posiciones del Clausura. Para ello necesita ganar y pasará a Cusco FC que es el número uno en este certamen. Los dirigidos por Jorge Fossati no saben lo que es perder en este Clausura, siendo uno de los tres invictos hasta el momento.