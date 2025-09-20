Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-1 UTC por el Torneo Clausura 2025 vía L1 Max y Fútbol Libre: gol de Erinson Ramírez

Universitario visita a UTC en Trujillo por el Torneo Clausura.

70' ¡Tarjeta amarilla en UTC!

¡SACÓ LA AMARILLA! Freddy Oncoy es amonestado tras una falta en el mediocampo.

Publicidad

67' ¡UTC empata el partido!

¡GOOOOOOOL! Erinson Ramírez consigue el empate tras superar a la defensa de Universitario, con un remate perfecto vence a Sebastián Britos.

58' ¡Universitario busca el segundo!

¡SIGUE INTENTANDO LA 'U'! Álex Valera con un remate de media distancia quiere su segundo gol, pero se terminó yendo afuera.

52' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

¡SE LA GANÓ! Jairo Vélez es amonestado por un golpe ante el rival de UTC en ataque.

47' ¡Respuesta inmediato!

¡QUÉ SUSTO! Jairo Vélez casi llega a anotar el segundo, pero el portero Campos la termina enviando al tiro de esquina.

Publicidad

47' ¡Se lo falló UTC!

¡CASI EL EMPATE! Vega recibe un gran pase de centro y quedó solo, pero el remate termina afuera y es la más clara del partido para UTC.

¡Arrancó el segundo tiempo!

¡SEGUNDA PARTE EN MARCHA! El segundo tiempo ya se juega en Trujillo, ¿podrá empatar UTC? ó ¿Universitario liquidará el juego?

¡Final del Primer Tiempo!

¡DESCANSO! Se terminó el primer tiempo. Con gol de Álex Valera, Universitario gana 1-0 ante UTC en Trujillo.

45' ¡Se agregan 2 más!

¡TIEMPO EXTRA! Serán 2 los minutos que se agregan para este encuentro que tuvo a Universitario como gran protagonista.

37' ¡Nueva polémica en el área!

¿FUE FALTA EN EL ÁREA? Empujón del defensa de UTC contra Jairo Concha pone en duda al árbitro, pero no termina cobrando nada.

Publicidad

31' ¡Universitario anotó el primero!

¡GOOOOOOOOOL! Universitario de Deportes se pone por delante en el marcador, Álex Valera tuvo su revancha y consiguió el 1-0.

30' ¡Lo que se perdió Universiotario!

¡ESTABA SOLO! Álex Valera intentó primero con un remate dentro del área, Campos atajó y se la dejó a Carabalí que intentó el pase, pero Martín Pérez Guedes falló solo frente al arco.

29' ¡Otro intento de Universitario!

¡POR LA VÍA AÉREA! Williams Riveros de cabeza intentó en un tiro de esquina, pero el balón se fue desviado. Sigue 0-0 el partido en Trujillo.

24' ¡Intenta Universitario!

¡BUSCAN EL GOL! El cuadro de Universitario de Deportes buscó la oportunidad de gol con Álex Valera, pero le salió un remate suave que detiene el portero Campos.

21' ¡Tarjeta amarilla para Universitario!

¡LO PINTAN DE AMARILLA! Jesús Castillo es amonestado después de una falta en la contra de UTC, el juez no dudó en sacar la primera tarjeta para los 'cremas'.

Publicidad

19' ¡Primera llegada de UTC!

¡EL GAVILÁN AVISÓ! En la primera oportunidad en ataque, Jarlín Quintero intentó el remate al arco de Universitario, pero Sebastián Britos atajó sin problemas.

12' ¡Polémica en el área!

¿FUE MANO? El árbitro revisa una posible mano dentro del área, pero al final decide que fue pecho y cobra tira de esquina a favor de Universitario.

7' ¡Se salvó UTC!

¡UFFFF! Universitario de Deportes la manda al palo con el remate de Álex Valera, este es el primer anuncio claro de los visitantes que casi anotan.

¡Arrancó el partido!

¡YA SE JUEGA EN TRUJILLO! Universitario movió el balón y en el Mansiche ya se está jugando el duelo frente a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura.

¡Todo listo para el partido!

¡SE VIENE EL PARTIDAZO! Ya estamos a escasos minutos de este duelo que promete mantener a los hinchas muy concentrados.

Tweet placeholder
Publicidad

¡El once de UTC!

¡ASÍ FORMA EL 'GAVILÁN! Por parte del equipo de Hernán Lisi manda su mejor once para este encuentro: Campos; Garro, Oncoy, Álvarez, Rosell; Luján, Cantt, Vásquez, Mejía, Vega; Quintero.

¿Universitario lo ganará fácil?

¡TODO PARA UNIVERSITARIO! Previo al encuentro entre UTC vs. Universitario de Deportes, el ex portero 'crema', José Carvallo dio su veredicto sobre este encuentro y para él no habrán sorpresas, la 'U' ganará fácil este partido en Trujillo ¿Será así?

Tweet placeholder

¡EL ONCE DE UNIVERSITARIO!

¡EL ONCE 'CREMA'! Jorge Fossati definió el once con el que iniciarán frente a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo, estos son los que arrancan: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Castillo, Polo, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Vélez y Valera.

¡Universitario de Deportes en el Mansiche!

¡LLEGARON LOS CREMAS! El plantel de Universitario de Deportes con Álex Valera a la cabeza llegó al Estadio Mansiche de Trujillo. Los 'cremas' están mentalizados en conseguir los tres puntos.

Imagen

¡Los convocados de Universitario de Deportes!

¡VAN CON TODO! Universitario de Deportes no se guarda nada y va con sus mejores jugadores a Trujillo. El cuadro 'crema' buscará la oportunidad de subir a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura.

Puede ser una imagen de 1 persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol y texto que dice
Publicidad

¡Bienvenidos al UTC vs. Universitario!

¡ARRANCA LA EMOCIÓN! Buenas tardes, amigos de Bolavip Perú. Prepárense porque el balón está por rodar en Trujillo para este vibrante duelo entre UTC y Universitario, por la fecha 10 del Torneo Clausura. ¡Acompáñenos en este minuto a minuto de infarto!

Por Bruno Castro

UTC vs. Universitario.
© Composición Bolavip PerúUTC vs. Universitario.

La Liga 1 continua este fin de semana con un emocionante juego por la fecha número 10 del Torneo Clausura. En esta oportunidad UTC se medirá ante Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo. Duelo que dará inicio desde las 19:00 horas de Perú y la transmisión será por L1 Max. Pero podrás seguir todos los acontecimientos por Bolavip Perú.

En lo que va de del Clausura, UTC no sabe lo que es ganar y es el único equipo que no lo ha logrado en este segundo torneo del año. Tan solo ha conseguido dos empates frente a Juan Pablo II College y Sporting Cristal. El primero en condición de local y el segundo de visitante. Sus otros cinco encuentros terminaron en derrota.

Por otro lado, Universitario de Deportes tiene la consigna de volver a lo alto de la tabla de posiciones del Clausura. Para ello necesita ganar y pasará a Cusco FC que es el número uno en este certamen. Los dirigidos por Jorge Fossati no saben lo que es perder en este Clausura, siendo uno de los tres invictos hasta el momento.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
¿A qué hora juegan UTC vs. Universitario en Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025
Liga 1

¿A qué hora juegan UTC vs. Universitario en Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

¿Juega Santamaría? Las posibles alineaciones para UTC vs. Universitario
Liga 1

¿Juega Santamaría? Las posibles alineaciones para UTC vs. Universitario

La gran noticia de Universitario: que antes fue mala para Alianza Lima y Sporting Cristal
Liga 1

La gran noticia de Universitario: que antes fue mala para Alianza Lima y Sporting Cristal

Pronósticos Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: última oportunidad de pelear en lo más alto
Apuestas Deportivas

Pronósticos Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: última oportunidad de pelear en lo más alto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo