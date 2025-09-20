EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-1 UTC por el Torneo Clausura 2025 vía L1 Max y Fútbol Libre: gol de Erinson Ramírez

¡ARRANCA LA EMOCIÓN! Buenas tardes, amigos de Bolavip Perú . Prepárense porque el balón está por rodar en Trujillo para este vibrante duelo entre UTC y Universitario , por la fecha 10 del Torneo Clausura . ¡Acompáñenos en este minuto a minuto de infarto!

¡VAN CON TODO! Universitario de Deportes no se guarda nada y va con sus mejores jugadores a Trujillo. El cuadro 'crema' buscará la oportunidad de subir a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura .

¡LLEGARON LOS CREMAS! El plantel de Universitario de Deportes con Álex Valera a la cabeza llegó al Estadio Mansiche de Trujillo. Los 'cremas' están mentalizados en conseguir los tres puntos.

¡EL ONCE 'CREMA'! Jorge Fossati definió el once con el que iniciarán frente a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo, estos son los que arrancan: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Castillo, Polo, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Vélez y Valera.

¡TODO PARA UNIVERSITARIO! Previo al encuentro entre UTC vs. Universitario de Deportes , el ex portero 'crema', José Carvallo dio su veredicto sobre este encuentro y para él no habrán sorpresas, la 'U' ganará fácil este partido en Trujillo ¿Será así?

¡SE VIENE EL PARTIDAZO! Ya estamos a escasos minutos de este duelo que promete mantener a los hinchas muy concentrados.

¡YA SE JUEGA EN TRUJILLO! Universitario movió el balón y en el Mansiche ya se está jugando el duelo frente a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura .

¡UFFFF! Universitario de Deportes la manda al palo con el remate de Álex Valera , este es el primer anuncio claro de los visitantes que casi anotan.

¿FUE MANO? El árbitro revisa una posible mano dentro del área, pero al final decide que fue pecho y cobra tira de esquina a favor de Universitario .

¡LO PINTAN DE AMARILLA! Jesús Castillo es amonestado después de una falta en la contra de UTC , el juez no dudó en sacar la primera tarjeta para los 'cremas'.

¡BUSCAN EL GOL! El cuadro de Universitario de Deportes buscó la oportunidad de gol con Álex Valera , pero le salió un remate suave que detiene el portero Campos .

¡POR LA VÍA AÉREA! Williams Riveros de cabeza intentó en un tiro de esquina, pero el balón se fue desviado. Sigue 0-0 el partido en Trujillo.

¡ESTABA SOLO! Álex Valera intentó primero con un remate dentro del área, Campos atajó y se la dejó a Carabalí que intentó el pase, pero Martín Pérez Guedes falló solo frente al arco.

¿FUE FALTA EN EL ÁREA? Empujón del defensa de UTC contra Jairo Concha pone en duda al árbitro, pero no termina cobrando nada.

¡TIEMPO EXTRA! Serán 2 los minutos que se agregan para este encuentro que tuvo a Universitario como gran protagonista.

¡CASI EL EMPATE! Vega recibe un gran pase de centro y quedó solo, pero el remate termina afuera y es la más clara del partido para UTC .

La Liga 1 continua este fin de semana con un emocionante juego por la fecha número 10 del Torneo Clausura. En esta oportunidad UTC se medirá ante Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo. Duelo que dará inicio desde las 19:00 horas de Perú y la transmisión será por L1 Max. Pero podrás seguir todos los acontecimientos por Bolavip Perú.

En lo que va de del Clausura, UTC no sabe lo que es ganar y es el único equipo que no lo ha logrado en este segundo torneo del año. Tan solo ha conseguido dos empates frente a Juan Pablo II College y Sporting Cristal. El primero en condición de local y el segundo de visitante. Sus otros cinco encuentros terminaron en derrota.

Por otro lado, Universitario de Deportes tiene la consigna de volver a lo alto de la tabla de posiciones del Clausura. Para ello necesita ganar y pasará a Cusco FC que es el número uno en este certamen. Los dirigidos por Jorge Fossati no saben lo que es perder en este Clausura, siendo uno de los tres invictos hasta el momento.