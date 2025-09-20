¡Apareció el goleador! Álex Valera anotó el 0-1 de Universitario ante UTC en Trujillo

UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes se vienen enfrentando ahora mismo en el Estadio Mansiche de Trujillo y acabar de llegar la diferencia merengue gracias a Álex Valera. El delantero luchó muy bien un balón largo y fue capaz de ganarle la dividida a José Luján, luego pudo definir muy bien y celebró junto a toda la hinchada crema que se hizo presente en el norte del país.

A los 32 minutos de juego llegó este tanto de Álex Valera, aunque realmente el partido no venía siendo para nada atractivo en cuanto a las pretensiones de los merengues ya que UTC de Cajamarca se mostraba muy bien en defensa y no dejaba muchos espacios que digamos para Universitario de Deportes. La desatención del José Luján facilitó la tarea de los cremas y ahora celebran.

De esta manera, los dirigidos por Jorge Fossati están consiguiendo un verdadero triunfazo que los devolvería al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Si bien todavía quedan varios minutos del encuentro y UTC de Cajamarca podría reaccionar con un empate de por medio, lo concreto es que Universitario de Deportes se caracteriza por siempre cuidar su resultado y no dar ventajas cuando se trata de afianzar una victoria.

Los números de Álex Valera con Universitario en lo que va de la temporada 2025

Si bien Álex Valera puede tener críticas y duros cuestionamientos por algunos rendimientos, como cualquier jugador de fútbol realmente, nadie puede negar que es el goleador más importante que tiene Universitario de Deportes desde hace un buen tiempo. Además de ser un titular indiscutible, el delantero demuestra jerarquía y liderazgo con su cuota goleadora jornada tras jornada.

Vistiendo la camisera merengue, Álex Valera lleva un total de 33 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores. Con 11 goles anotados, 5 asistencias y sumando 2.492 minutos de competencia en el campo de juego, el delantero de la ‘U’ evidencia el buen momento por el que viene atravesando y hoy frente a UTC de Cajamarca reafirma su condición de hombre de área.

Las alineaciones del UTC vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

UTC | Diego Campos; Luis Garro, Joshua Cantt, José Luján, Anthony Rosell; Luis Álvarez, Cristian Mejía, André Vásquez, Juan Vega Freddy Oncoy y Jarlín Quintero. DT: Hernán Lisi.

Universitario | Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez y Álex Valera. DT: Jorge Fossati.

