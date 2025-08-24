Pese al empate en el último minuto, Reynoso es respaldado por hinchas de Melgar: “ahora está corrigiendo”

Juan Reynoso no ha tenido una vuelta nada fácil al fútbol peruano. Melgar no está pasando por su mejor momento, por eso le está costando muy caro hacer buenos partidos. En este caso cuando ya tenían el partido ganado en el Torneo Clausura, dejaron que en la última jugada del encuentro ADT le termine por empatar el marcador.

Publicidad

Publicidad

El ‘Dominó’ no tuvo su mejor partido frente a ADT en Tarma, cometiendo muchos errores importantes. Para comenzar, caían 1-0 a los 74 minutos y llegó la expulsión de Mauro Da Luz que les daba vida. Esto les permitió llegar a empatar por medio de Gregorio Rodríguez y luego voltearon por medio de Jhonny Vidales. Pero cuando ya parecían tres puntos ganados Nazareno Bazán empató en la última jugada de penal.

ADT 2-2 Melgar (Foto: Liga 1).

¿Qué dicen los hinchas de Melgar sobre Juan Reynoso?

Si bien la gran parte de la hinchada está muy molesto por el rendimiento del equipo, tampoco culpan a Juan Reynoso por el plantel que encontró. Incluso muchos de ellos han comenzado a defender al ‘cabezón’ por los resultados que viene resolviendo en las últimas fechas.

Publicidad

Publicidad

Uno de los aficionados en las redes manifestó: “Bueno creo que está para va ayudar a trabajar lo que quiere Reynoso, antes perdíamos, venimos de un proceso malo y ahora está corrigiendo, si ganábamos igual era un partido con caga.. de jugadas”.

Por otro lado, otro hincha explica: “Los árbitros a Melgar siempre le han jugado en contra pero para eso Melgar tiene que conformar equipos competitivos y Reynoso hace lo que puede con estos jugadores de medio pelo que han traído los administradores en este año“.

Eso sí, algunos le reprochan el intentar volver a convertir figura al ‘Chaka’ Arias que no está pasando por su mejor momento. Pero que a pesar de eso, el técnico confía mucho en su juego.

Publicidad

Publicidad

Habla el hincha de Melgar (Foto: X).

¿Cómo le ha ido a Melgar desde la llegada de Juan Reynoso?

Desde su vuelta al fútbol peruano el entrenador solo ha dirigido dos partidos. El primero fue bastante duro en casa ante Ayacucho FC. Este encuentro desde un comienzo se le complicó al cuadro ‘Dominó’ que la terminó ganando en los últimos minutos. Dejando en claro que ya no son el conjunto dominador que alguna vez fueron en su estadio.

Por otro lado, ahora último empató frente a ADT en su segundo partido oficial de la mano de Melgar. Teniendo poco tiempo de trabajo el ‘cabezón’ tendrá el parón por la fecha FIFA que le permitirá poder estar más tiempo con sus jugadores, explicándolo lo que desea para las siguientes fechas y así poder volver a la pelear por la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad